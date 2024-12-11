Иноагентам в Петербурге запретили быть членами административных комиссий

Законодательное собрание Петербурга 11 декабря в окончательном, третьем чтении приняло законопроект, который запрещает иноагентам состоять в административных комиссиях.

Как отмечается, инициатива приводит городское законодательство в соответствие с федеральным.

Административные комиссии есть в составе районных администраций Петербурга. Комиссии занимаются рассмотрением дел об административных правонарушениях, осуществляют производство по таким делам, контролируют исполнение постановлений по ним, а также выявляют причины нарушений и принимают меры по их предупреждению.

Ранее иноагентам в Петербурге вслед за принятым аналогичным законом на федеральном уровне запретили участвовать в выборах в качестве кандидата.