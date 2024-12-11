Суд в Москве заочно арестовал экоактивистку Чирикову*

Коптевский суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову*. Об этом 11 декабря пишут РИА Новости.

Как следует из материалов дела, ей вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Чирикова* объявлена в международный розыск.

С 2015 года Чирикова* не живет в России, а с января 2024-го находится в реестре иноагентов. Известна по «экологическому активизму» о «защите» Химкинского леса в середине 2000-х годов.

Призывала ввести санкции против России, входит в состав запрещенных в РФ организаций, проходит подозреваемой по делу о создании террористического сообщества, финансировании и призывах к терроризму.

* внесена в реестр иноагентов, террористов и экстремистов