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Общество ЗакС Петербурга попросит Росстандарт сделать упаковку вейпов менее привлекательной и без картинок

ЗакС Петербурга попросит Росстандарт сделать упаковку вейпов менее привлекательной и без картинок

628
5 комментариев

Депутаты Петербурга обратятся к главе Росстандарта Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к внешнему виду упаковок вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них, чтобы сделать их менее привлекательными для несовершеннолетних. Проект постановления Заксобрание 11 декабря приняло в первом чтении.

Авторы обращения подчеркнули, что за последние 5 лет доля тех, кто использует вейпы и электронные сигареты, только среди курильщиков выросла с 0,3% до 17,5%. Абсолютная численность таких потребителей возросла в 46 раз и превысила 4,5 млн человек.

По популярности использования электронных курительных девайсов Петербург занимает пятое место после Магаданской области, Москвы, Астраханской области и Севастополя.

По данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, порядка 90% потребителей курительных девайсов — это подростки, а с 2011 года количество несовершеннолетних потребителей выросло в 10 раз.

По требованиям ГОСТ, вейпы, электронные сигареты и жидкости для них не должны иметь внешний вид, имитирующий пищевые продукты, потребительскую тару для напитков и детские игрушки.

«К сожалению, практика показывает, что производители <…> обходят законодательно установленные требования. В результате на полках розничных магазинов и онлайн-магазинов широко представлены жидкости для ЭСДН (электронных систем доставки никотина. — Прим. ред.) в самых разнообразных упаковках, оформление которых формально не нарушает требования ГОСТа, но используемые в нем яркие, броские рисунки часто имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями. Такая упаковка не только создает иллюзию безопасности ЭСДН для здоровья потребителя, но и провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков», — говорится в тексте обращения.

Депутаты попросили ужесточить требования к упаковке — вплоть до полного запрета наносить какие-либо изображения, кроме информации, которая должна быть приведена на упаковке по закону.

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Вейпы Курение Никотин Антитабачный закон Законодательное собрание Петербурга
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Комментарии
5
282222362
1 час
"броские рисунки часто имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями. Такая упаковка ... провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков" - можно подумать, что вейпы и жижу к ним покупают случайно, из-за красочной упаковки, перепутав с конфетами или игрушками. Покупают целенаправленно, именно то, что и хотели купить и оформление тут имеет небольшое значение. Хоть напишите на упаковке, что это г-но или опасно для здоровья - ещё больше покупать будут. Правительству надо больше заниматься воспитание молодежи, детей, развивать творчество, досуг, спорт (только не "болельщицкий", пассивный, а активный для людей, не коммерцию, не выкидывать десятки миллиардов на "арену", не платить никчемным тренерам, разъезжающим по Лондонам и детей своих воспитывающим за границей, а развивать спортивные секции, прививать интерес к здоровому образу жизни и труду, культуре). Но закон об упаковке же проще написать, чем реальными делами заниматься.
Гость
1 час
кстати в СССР сметану без упаковки продавали, сразу в бидоны наливали
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