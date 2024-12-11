ЗакС Петербурга попросит Росстандарт сделать упаковку вейпов менее привлекательной и без картинок

Депутаты Петербурга обратятся к главе Росстандарта Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к внешнему виду упаковок вейпов, электронных сигарет и жидкостей для них, чтобы сделать их менее привлекательными для несовершеннолетних. Проект постановления Заксобрание 11 декабря приняло в первом чтении.

Авторы обращения подчеркнули, что за последние 5 лет доля тех, кто использует вейпы и электронные сигареты, только среди курильщиков выросла с 0,3% до 17,5%. Абсолютная численность таких потребителей возросла в 46 раз и превысила 4,5 млн человек.

По данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, порядка 90% потребителей курительных девайсов — это подростки, а с 2011 года количество несовершеннолетних потребителей выросло в 10 раз.

По требованиям ГОСТ, вейпы, электронные сигареты и жидкости для них не должны иметь внешний вид, имитирующий пищевые продукты, потребительскую тару для напитков и детские игрушки.

«К сожалению, практика показывает, что производители <…> обходят законодательно установленные требования. В результате на полках розничных магазинов и онлайн-магазинов широко представлены жидкости для ЭСДН (электронных систем доставки никотина. — Прим. ред.) в самых разнообразных упаковках, оформление которых формально не нарушает требования ГОСТа, но используемые в нем яркие, броские рисунки часто имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями. Такая упаковка не только создает иллюзию безопасности ЭСДН для здоровья потребителя, но и провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков», — говорится в тексте обращения.