Отделался штрафом. Суд прекратил уголовное дело против топ-менеджера «Балтики»

Выборгский районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении Антона Рогачевского, вице-президента «Балтики», который обвинялся в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили штраф в 75 тысяч рублей. Об этом 11 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Рогачевский и бывший президент компании Денис Шерстенников подписали контракты, по которым права на бренд «Балтика» на территории Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии передавались на 20 лет структурам Carlsberg Group. За это «Балтике» пообещали 295 млн рублей, но деньги так и не были переведены.

Права на бренд «Балтика» на территории этих стран должны были отойти казахстанской компании «Карлсберг Казахстан» и белорусской «Виста БиУай Ко». В итоге «Балтика» не получила обещанные сотни миллионов и потеряла возможность поставлять продукцию в эти страны.

Ущерб, по версии следствия, был причинен не только компании, но и России. Согласно указу президента от 16 июля 2023 года «Блтика» была передана в управление Росимущества. После этого компанию возглавил Таймураз Боллоев, руководивший предприятием до 2004 года, а предыдущие топ-менеджеры оказались на скамье подсудимых из-за того, что успели передать материнской компании — Carlsberg (Дания) — права на бренды «Балтики» за пределами России.