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Общество Суд в Петербурге прекратил уголовное дело против экс-директора «Балтики». Он помог компании вернуть права на бренд

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело против экс-директора «Балтики». Он помог компании вернуть права на бренд

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7 комментариев

Выборгский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело и уголовное преследование в отношении бывшего гендиректора пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом 22 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Шерстенникова арестовали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер и его подчиненный Антон Рогачевский подписали контракты, по которым права на бренд «Балтика» на территории Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии передавались структурам датской Carlsberg Group. Эта компания по-прежнему остается владельцем «Балтики», но петербургское предприятие по указу президента летом 2023 года перешло в управление Росимущества. Таким образом, действия менеджмента лишили российский бизнес прибыли.

При передаче дела в суд статью переквалифицировали в злоупотребление полномочиями.

Но, как выяснилось, еще весной 2024 года «Балтика» договорилась с иностранными партнерами о возвращении ей права на бренд на зарубежных рынках с уплатой вознаграждения за период пользования. «Достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову. Каких-либо материальных и иных претензий „Балтика“ к бывшему топ-менеджеру не имеет», — отмечает объединенная пресс-служба судов.

Суд дело прекратил, назначив Шерстенникову судебный штраф в 80 000 рублей.

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Комментарии
7
kachumnoy
22 минуты
какая вкусная была балтика в 1992 году, бутылки ещё липкие были!
kran_5e4d90f982a4f
2 часа
вот это "правосудие"! "пять сольдо плати, куда хочешь лети..."
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