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Общество Дела топ-менеджеров «Балтики» переквалифицировали на злоупотребление полномочиями

Дела топ-менеджеров «Балтики» переквалифицировали на злоупотребление полномочиями

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4 комментария

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении топ-менеджеров «Балтики»: экс-президента компании Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Первому вменяют злоупотребление полномочиями, а второму — пособничество в злоупотреблении.

Об этом 5 сентября рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. При этом при аресте обоим вменяли статью о мошенничестве.

О сути дела «Фонтанка» подробно писала здесь. По версии следствия, оба топ-менеджера подписали контракты, по которым права на бренд «Балтика» на территории Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии передавались на 20 лет структурам Carlsberg Group. За это «Балтике» пообещали 295 млн рублей, но деньги так и не были переведены.

Права на бренд «Балтика» на территории указанных республик должны были отойти казахстанскому ТОО «Карлсберг Казахстан» и белорусскому ООО «Виста БиУай Ко». Кроме неполученных со сделки денег «Балтика» потеряла возможность поставлять продукцию в эти страны — и лишилась прибыли, размеры которой еще предстоит оценить.

Ущерб причинен не только «Балтике», но и Российской Федерации. Компания по указу президента от 16 июля 2023 года перешла в управление Росимущества.

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Комментарии
4
260559361
5 сентября 2024, 20:33
Перешла в управление - не идентично перешла в собственность. При управлении все доходы распределяются между соббственниками предприятия, а управляющий выполняет функцию руководителя. не больше.
281844248
5 сентября 2024, 20:30
Всё тут понятно. Вице-президенты хорошо зарабатывают))
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