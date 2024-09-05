Дела топ-менеджеров «Балтики» переквалифицировали на злоупотребление полномочиями

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении топ-менеджеров «Балтики»: экс-президента компании Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Первому вменяют злоупотребление полномочиями, а второму — пособничество в злоупотреблении.

Об этом 5 сентября рассказала глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. При этом при аресте обоим вменяли статью о мошенничестве.

О сути дела «Фонтанка» подробно писала здесь. По версии следствия, оба топ-менеджера подписали контракты, по которым права на бренд «Балтика» на территории Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии передавались на 20 лет структурам Carlsberg Group. За это «Балтике» пообещали 295 млн рублей, но деньги так и не были переведены.



Права на бренд «Балтика» на территории указанных республик должны были отойти казахстанскому ТОО «Карлсберг Казахстан» и белорусскому ООО «Виста БиУай Ко». Кроме неполученных со сделки денег «Балтика» потеряла возможность поставлять продукцию в эти страны — и лишилась прибыли, размеры которой еще предстоит оценить.



Ущерб причинен не только «Балтике», но и Российской Федерации. Компания по указу президента от 16 июля 2023 года перешла в управление Росимущества.

