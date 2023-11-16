Ну и чья теперь «Балтика»? Как топ-менеджеры пивоваренной компании увели у нее собственный бренд

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В результате «развода» с датской Carlsberg Group «Балтика» не только лишилась права на иностранные бренды, но экспорта в страны СНГ. Виной всему договор, подписанный экс-президентом компании Денисом Шерстенниковым со структурами материнской компании, считает следствие. Теперь суду предстоит разобраться, знали ли топ-менеджер и его подчиненные наверняка, что датчане вовсе не планируют исполнять свои обязательства. Ждать решения Шерстенников и его заместитель Антон Рогачевский будут под арестом.



Выборгский суд в Петербурге 16 ноября определил меры пресечения для бывшего директора «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского. Оба топ-менеджера, задержанные накануне по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, отправлены под стражу до 30 декабря — на месяц и 17 дней. Убедить в суд в том, что судить о делах управленцев нужно по предпринимательской статье защите не удалось. Ведь теперь за «Балтикой» стоит государство в лице Росимущества. За что арестовали топ-менеджеров «Балтики»

Согласно фабуле дела, изложенной следствием, с марта по июль 2023 года возглавлявший тогда компанию Денис Шерстенников совместно вице-президентом с Антоном Рогачевским и иными неустановленными соучастниками подготовили два лицензионных договора, по которым права на бренд «Балтика» на территории республик Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Монголия, Белоруссия на 20 лет (с 2023 года по 2042 год) передавалось структурам Carlsberg Group — казахстанскому ТОО «Карслберг Казахстан» и белорусскому ООО «Виста БиУай Ко». За это компании должны были заплатить «Балтике» 295 601 000 рублей. Но деньги перечислены не были.



Вместе с правами на свой бренд «Балтика» лишалась возможности экспортировать продукцию в перечисленные страны. Эти потери в материалах следствия не фигурируют — их еще предстоит оценить. «Балтика» экспортировала пиво в 80 стран. Крупнейшими покупателями были Беларусь и Казахстан и Китай. Годовые объемы экспорта составляли более 400 млн литров. Если учесть, что в 2022 году компания выпустила примерно 2 млрд литров пива и пивных напитков, то экспорт занял примерно 20 % от общего объема. Если учесть, что выручка «Балтики» составила 101 млрд рублей, то грубо можно прикинуть, что лишившись экспорта, российская компания потеряет миллиарды, а то и десятки миллиардов, рублей. Причем ущерб был принесен не только самой компании, но и Российской Федерации в лице Росимущества, под управление которого «Балтика» перешла указом президента от 16 июля 2023 года.



По версии следствия, топ-менеджеры «действовали из корыстных побуждений» и «под предлогом совершения встречных сделок». На этом пункте важно остановиться подробнее.

Датская Carlsberg Group, заявившая о намерении продать российский бизнес еще в конце марта 2022 года из-за СВО на Украине, летом 2023 года сообщила, что нашла покупателя. Название не раскрывалось, но позднее СМИ сообщали, что претендентом была компания Arnest Group, которая в итоге купила другого производителя Heineken за 1 евро.

Сделка с «Балтикой» не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом. Российскую компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Денис Шерстенников покинул должность президента.



Если предположить, что Carlsberg Group действительно собиралась продать российский актив, то подготовку сделки между «Балтикой» и структурами материнской компании можно счесть частью этого процесса. Кроме того, согласно материалам следствия, передавая права на свои бренды белорусским и казахстанским компаниям, «Балтика» должна была взамен получить права на использование международных брендов. Но это обещание датская компания не выполнила.

Но по версии следствия, Шерстенников и Рогачевский составляли договор о передаче брендов «достоверно осознавая отсутствие со стороны представителей «Карслберг А/С» действительных намерений совершения изложенной выше встречной сделки».



Более того, уже после того как президент указом передал «Балтику» под управление Росимущества, с 17 июля по 19 июля 2023 года, топ-менеджеры, «действуя из корыстных побуждений, пренебрегая положениям указов президента», направили в адрес иностранных компаний ТОО «Карслберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» ранее подписанных со стороны ООО «ПК «Балтика» лицензионных договоров, которые впоследствии были подписаны со стороны данных иностранных компаний.

Обманутые бизнесмены или враги государства

Шерстенников зашел в зал с замечанием о том, что ему больно — давят наручники. Уже из клетки улыбнулся жене. Взволнованная женщина махнула мужу рукой, таким она его видит первый раз, ведь проблем с законом до сих пор в жизни президента пивоваренного завода с тридцатилетним стажем не было. Камеры фотографов щелкали, сразу же родилось ходатайство о закрытии процесса на основании вопросов медицинского характера. Обвиняемый не хочет, чтобы его диагнозы стали достоянием общественности.



Судья решила закрыть процесс только в части, когда эти диагнозы звучали, фото и видео запретила. Шерстенникова интересовало, нельзя ли теперь как-то поименно переписать всех, кто фотографировал, и принудить их снимки удалить. Он громко и четко добавил, что не дает разрешения на публикацию его изображения из зала суда.

Пока следователь перечислял аргументы для ареста Шерстенникова, его супруга тихо восклицала и разочарованно посмеивалась — в ходатайстве, по ее словам, «насочиняли всякого». Кого-то обобщила до характеристики «безбожники». Позже, в коридоре, звучали и куда менее ласковые слова.

Следователь считал, что отправить экс-президента «Балтики» надо в СИЗО, потому что у него есть гражданство Турции. Мало того, он еще и якобы намеревался уезжать работать в Данию, на «Карлсберг». Громче других аргументов прозвучало, что вообще-то Шерстенников причинил вред не кому-то лично, а сразу всему государству.



Адвокат сперва подробно объяснил суду, почему вменяемое Шерстенникову деяние просто по закону не заслуживает СИЗО. Существует перечень статей УК, которые считаются предпринимательскими. По ним арест возможен только если обвиняемый бездомный или скрывался от следствия. Слово о предпринимательстве есть в пятой части вменяемого Шерстенникову мошенничества, но следствие остановилось на организованной группе, часть четвертая.



Защитник Логинов объяснял, что следствие всячески пытается эту пятую часть завуалировать, но экономическая суть все равно проявляется — даже на примере самих формулировок обвинения и конкретных слов, таких как «договор» и «обязательства». Он также напомнил, что существует и арбитражный спор по тому же вопросу, что тоже относит дело к разряд предпринимательских. Следователь настаивал, что ни о каком предпринимательстве речи не идет, ведь Шерстенников сделал все, чтобы причинить государству ущерб.



Логинов парировал — во-первых, государство в собственность «Балтику» не получало, а лишь временно может распоряжаться ее акциями. Во-вторых, само по себе причинение вреда или его отсутствие вообще не относит дело к предпринимательским или каким-то другим. Следствие также апеллировало к благосостоянию Шерстенникова — при обыске у него дома изъяли 700 тысяч долларов и 180 тысяч евро. Адвокат шутливо заметил — раз изъяли, то о каком теперь благосостоянии идет речь?

Историю с гражданством и работой в Дании объяснял уже сам подсудимый. У него за границей учатся старшие дети, за учебу надо платить. Перевести деньги в Европу из России сейчас, как известно, невозможно. Поэтому бизнесмен сделал себе турецкое гражданство и открыл в этой стране счет.

Когда следователь впервые упомянул Данию, супруга обвиняемого охарактеризовала авторов текста как сказочников. МВД утверждает, что информация была взята из рассекреченных оперативных материалов. Якобы Шерстенников вступил в переписку с датской дипломатической службой и обсуждал выдачу ему долгосрочной бизнес-визы. Обвиняемый заявил, что следователь «кривит душой». Да, за визой он действительно обращался, но только за обычной туристической, а Данию выбрал так как все же долгие годы работал с представителями этой страны. «Откровенно говоря, я хотел использовать компанию Carlsberg, напоследок», — пояснил бизнесмен. Виза нужна была, чтобы навестить в Венгрии сына.



Что же до реальной работы, то искал он ее в России — на чужбине ему жить не понравилось, даже в Белоруссии. По словам Шерстенникова, в день задержания у него как раз должно было быть очередное собеседование с «Русагро», он претендовал на роль гендиректора масложировой секции. «Должность, которую, я, очевидно, потерял», — с грустью сказал несостоявшийся производитель майонеза.



Он также пообещал, что будет сотрудничать со следствием и, более того, хотел бы помочь «Балтике» с выходом из сложившейся ситуации. Он отметил, что уволился сам, хотя его просили остаться. По словам супруги Шерстенникова, увольнение было воспринято с досадой. Следователи, когда пришли на обыск, якобы так и сказали: «Кто-то на вас обиделся».



Судья к аргументам защиты не прислушалась и отправила Шерстенникова в СИЗО. Параллельно ждали оглашения по мере действующему вице-президенту «Балтики» Антону Рогачевскому. Адвокат в коридоре говорил, что надеется на более справедливый исход. «Я тоже верю в справедливость», — разговорился только что удовлетворенный по делу Шерстенникова следователь, но отметил, что она должна быть социальной.



Еще не покинувшая суд супруга бывшего пивовара хмыкнула, и высказала ему свое «браво за рифмоплетство». «Это вы еще не слышали, как я…» — слава богу не дал себе договорить следователь. Справедливость вышла по полицейской версии, арестовали и Рогачевского. В СИЗО оба до 30 декабря.

Галина Бояркова, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

