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    Суд в Петербурге арестовал экс-президента «Балтики»

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    Меру пресечения в виде заключения под стражу определил суд в Петербурге для бывшего директора «Балтики» Дениса Шерстенникова. У обвиняемого в мошенничестве нашлось много аргументов против.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», Шерстенников отправлен под стражу с 16 ноября на месяц и 17 дней, по 30 декабря. Следствие привело суду ряд аргументов. Если максимально коротко, то у него есть турецкое гражданство, много денег и влияния. Шерстенников якобы собирался мигрировать в Данию.

    Обвиняемый и его адвокат просили домашний арест, запрет определенных действий или залог в миллион рублей. Они убеждали суд, что, по смыслу текста обвинения, Шерстенников совершил преступление в сфере предпринимательской деятельности, а значит, его вообще нельзя отправлять в СИЗО. Что касается богатств, то следствие, как и написано им самим в ходатайстве, деньги изъяло. Работать в Дании Шерстенников, рассказал он суду, не собирался, а устраивался в российские компании.

    Параллельно в соседнем зале избирают меру Антону Рогачевскому, вице-президенту «Балтики».

    Подробнее об этом деле читайте в нашем материале.

    Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.

    В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с «Балтикой», лишив ее прав на иностранные бренды. Также сообщалось, что материнская компания изъяла собственность «Балтики» на территории Дании. Российская компания решила бороться за бренды в суде: 19 октября арбитраж в качестве обеспечительной меры запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. По просьбе «Балтики» данное дело будет рассматриваться в закрытом режиме, поскольку материалы содержат коммерческую тайну, а приобщенные к делу документы — рамочные соглашения.

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    Гость16 Ноя 2023 в 18:14
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