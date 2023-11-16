Суд в Петербурге арестовал экс-президента «Балтики»

Меру пресечения в виде заключения под стражу определил суд в Петербурге для бывшего директора «Балтики» Дениса Шерстенникова. У обвиняемого в мошенничестве нашлось много аргументов против.



Как передает корреспондент «Фонтанки», Шерстенников отправлен под стражу с 16 ноября на месяц и 17 дней, по 30 декабря. Следствие привело суду ряд аргументов. Если максимально коротко, то у него есть турецкое гражданство, много денег и влияния. Шерстенников якобы собирался мигрировать в Данию.

Обвиняемый и его адвокат просили домашний арест, запрет определенных действий или залог в миллион рублей. Они убеждали суд, что, по смыслу текста обвинения, Шерстенников совершил преступление в сфере предпринимательской деятельности, а значит, его вообще нельзя отправлять в СИЗО. Что касается богатств, то следствие, как и написано им самим в ходатайстве, деньги изъяло. Работать в Дании Шерстенников, рассказал он суду, не собирался, а устраивался в российские компании.