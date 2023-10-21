Суд запретил Роспатенту лишать «Балтику» прав на иностранные пивные бренды

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Как следует из картотеки арбитража, такое решение было принято 19 октября в рамках обеспечительной меры по иску ООО «Пивоваренная компания Балтика» к Carlsberg Breweries A/S.



Российская компания оспаривает односторонний отказ датской Carlsberg Group от соглашения о поставках и лицензиях на эти бренды. Предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября.

