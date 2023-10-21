Суд запретил Роспатенту лишать «Балтику» прав на иностранные пивные бренды

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. Как следует из картотеки арбитража, такое решение было принято 19 октября в рамках обеспечительной меры по иску ООО «Пивоваренная компания Балтика» к Carlsberg Breweries A/S.
Российская компания оспаривает односторонний отказ датской Carlsberg Group от соглашения о поставках и лицензиях на эти бренды. Предварительное судебное заседание назначено на 15 ноября.
Также «Балтика» подала иск к белорусской ООО «Виста БиУай Ко» и Carlsberg Breweries A/S и иск к Karlsberg Kazakhstan и Karlsberg Sverige Aktiebolag. Оба приняты к производству с привлечением в качестве третьего лица Росимущества.
В июле 2023 года указом президента РФ ООО «Пивоваренная компания «Балтика» перешло во временное управление Росимущества. В октябре шведский владелец Carlsberg Group заявил, что лицензионные соглашения, которые позволяют «Балтике» производить и продавать продукцию Carlsberg Group, расторгнуты. Но «Балтике» разрешалось израсходовать имеющиеся запасы до 1 апреля 2024 года.