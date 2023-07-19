Было ваше, стало наше. Что представляет собой бизнес «Балтики» и Danone, перешедший под контроль Российского государства

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Иностранные владельцы «Балтики» и Danone фактически лишились контроля над своими российскими активами. Предприятиями с суммарным оборотом около 200 млрд рублей в интересах государства будут управлять Таймураз Боллоев и Якуб Закриев.



Что случилось У предприятий «Балтика» и Danone, ранее перешедших под управление государства, сменились руководители. Как следует из данных СПАРК, должность генерального директора «Данон Россия» 18 июля занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Рамзан Кадыров, глава Чечни, называет его своим племянником.



Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на распоряжение Росимущества. Информацию подтвердили в компании. В ЕГРЮЛ информация пока не обновилась. Боллоев — директор, генеральный директор, затем президент завода «Балтика» с 1991 по 2004 год.



Кадровым перестановкам предшествовал указ президента России Владимира Путин от 16 июля. Согласно документу, доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление Росимущества.

Кому принадлежал бизнес, перешедший в управление Росимущества?

Согласно указу президента, под управление Росимущества перешли 83 292 493 тысячи обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».

Среди долей ООО «Пивоваренная компания "Балтика"», которые переходят во временное управление Росимущества, 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% — Carlsberg Deurschland GmbH.



Как отреагировали сами компании?

После передачи доли в «Балтике» во временное управление датская Carlsberg Group не сохраняет контроль над управлением или операциями российской компании. Изменения в руководстве «Балтики» были приняты без уведомления или одобрения Carlsberg Group, заявила компания в пресс-релизе от 19 июля. «Для Carlsberg Group неясно, каковы последствия этого развития для текущих операций Baltika Breweries в России, а также в текущем процессе продаж»,— говорится в сообщении.

Danone сообщила, что изучает ситуацию и «готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Danone Россия» и обеспечения непрерывности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в особенности сотрудников.



Кто сейчас управляет Danone и «Балтикой»?

Таймураз Боллоев — не чужой человек для «Балтики». Он возглавлял предприятие с 1991 по 2004 год и был миноритарным акционером предприятия. Под его руководством в состав владельцев компании вошел Baltic Beverages Holding, который затем перешел под контроль Carlsberg. После «Балтики» Боллоев возглавлял государственную корпорацию «Олимпстрой». Сейчас предприниматель владеет производителем одежды «БТК Групп», долей в управляющей компании универмага «У Красного моста» в Петербурге, а также долей в операторе аэропорта Геленджика.



Якуб Закриев в 2013 году был назначен замглавы администрации и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. В 2018–2020 годах возглавлял Грозный, после вернулся в правительство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его своим племянником.

Что представляет собой бизнес, который перешел под управление Росимущества?

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"», зарегистрированная в Петербурге, управляет восемью заводами, где выпускается более 50 брендов пива — «Жигулевское», Tuborg, Zatecky Gus и др. Одно из производств находится в Петербурге. В 2022 году выручка компании составила 101 млрд рублей, чистая прибыль — 10 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков, заняв второе место в России после AB InBev Efes.



АО «Данон Россия» владеет в стране 13 заводами, которые выпускают продукцию под брендами «Простоквашино», «Петмол», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Activia, Actimel, Alpro, Danone, «Био Баланс», «Актуаль», Nutrilon и Bebelac. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 92,8 млрд рублей, чистая прибыль — 5,5 млрд рублей. В последнем рейтинге Milknews, «Союзмолока» и Streda Consulting Danone занимает первое место среди переработчиков молока в России.



Как иностранные владельцы сами хотели распорядиться активами?

В июне Carlsberg Group сообщала, что договорилась о продаже «Балтики». Но имя покупателя не раскрывалось. Компания ждала одобрения сделки со стороны регулирующих органов России. До этого Carlsberg прекратила производство пива под одноименным брендом в России и выделила «Балтику» в отдельный бизнес.

Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. Но имя нового инвестора также не называла. По данным источников «Коммерсанта», в сделку был включен опцион обратного выкупа, инвесторам предложено от 75%. Кроме того, Danone хотела сохранить и место в совете директоров российской компании после сделки. Контроль над производством детского питания (завод «Истра-Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») передавать не планировалось. Списания в связи с уходом с российского молочного рынка компания ранее оценивала в сумму до 1 млрд евро.



Ранее Danone приостановила инвестиционные проекты в России, но обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания. Параллельно был запущен процесс ребрендинга продукции. К примеру, сообщалось, что «Активиа» переименуют в «АктиБио».

Что означает передача иностранных активов государству?

Передачу активов во временное управление государству нельзя назвать «прямой национализацией», поскольку технически иностранные владельцы продолжают оставаться собственниками. Но все рычаги по принятию решений теперь находятся у нового менеджмента, отмечает отраслевой портал dairynews.today. Временный управляющий никак не может распорядиться имуществом: продать, подарить, передать в залог и так далее, однако велика вероятность срыва сделок, о которых ранее договорились собственники.



«Балтика» и «Данон Россия» не первые компании с иностранными владельцами, которые были переданы во временное управление государству. В апреле аналогичные меры были введены в отношении энергетических компаний — немецкой Uniper и финской Fortum.



Решение президента может быть сигналом для других иностранных компаний, которые собирались избавиться от российских активов.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»