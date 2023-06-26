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    «Ъ»: Carlsberg Group может продать «Балтику» менее чем за 150–200 млрд рублей

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    Датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже пивоваренной компании «Балтика», но не раскрывает покупателя и ждет согласования от российских регулирующих органов. Российские активы компании оцениваются в 150–200 млрд рублей, сообщает 26 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

    Carlsberg Group заявила о заключении соглашения с потенциальным покупателем своих российских активов в пятницу, 23 июня. Условия, сроки, цена сделки и информация о том, с кем достигнута договоренность, не раскрываются.

    Как сообщили изданию в компании, она не может назвать нового владельца, пока идет утверждение заявок по продаже. В Carlsberg заверили, что проверили всех возможных покупателей на нахождение в санкционных списках. Датские власти уже одобрили сделку, теперь дело за российскими.

    «Балтике» принадлежат восемь пивоваренных заводов в России. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, слова которого приводит газета, оценил российские активы датской корпорации в 150–200 млрд рублей, но предположил, что сделка будет закрыта по цене ниже рынка.

    Carlsberg заявила о намерении продать российский бизнес еще в конце марта 2022 года. Спустя год компания заявила, что планирует заключить сделку до конца весны, но, похоже, процесс затянулся еще сильнее.

    В апреле голландский пивоваренный концерн Heineken также заявил, что нашел покупателя для бизнеса в России, но не стал раскрывать, кто это. В ЕГРЮЛ «Объединенные пивоварни Хейнекен» до сих пор так и не сменили собственника.

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