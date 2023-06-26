«Ъ»: Carlsberg Group может продать «Балтику» менее чем за 150–200 млрд рублей

Датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже пивоваренной компании «Балтика», но не раскрывает покупателя и ждет согласования от российских регулирующих органов. Российские активы компании оцениваются в 150–200 млрд рублей, сообщает 26 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.



Carlsberg Group заявила о заключении соглашения с потенциальным покупателем своих российских активов в пятницу, 23 июня. Условия, сроки, цена сделки и информация о том, с кем достигнута договоренность, не раскрываются.

Как сообщили изданию в компании, она не может назвать нового владельца, пока идет утверждение заявок по продаже. В Carlsberg заверили, что проверили всех возможных покупателей на нахождение в санкционных списках. Датские власти уже одобрили сделку, теперь дело за российскими.