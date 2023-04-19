Пивной секрет. Heineken продает бизнес в России, но не говорит кому

Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя для бизнеса в России. Об этом говорится в ежеквартальном отчете, опубликованном 19 апреля.



Сейчас компания ждет одобрения сделки со стороны российских властей. Кто именно получит ее активы и сумма сделки не раскрываются. Но ранее Heineken оценил стоимость российских активов в 475 миллионов евро.

Heineken объявила о прекращении инвестиций и экспорта в РФ еще в марте 2022 года, а позже сообщила, что передаст бизнес новому владельцу. В Нидерландах концерн подвергся резкой критике за то, что запустил ряд новых продуктов в России, несмотря на заявление о желании уйти из страны. Компания отмечала, что это было необходимо для повышения привлекательности бизнеса для потенциальных покупателей. Также Heineken говорил, что столкнулся со «сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой базой», из-за которой заключение сделки стало более трудным.