Губит людей не пиво. Из России уходит и Heineken

Компания Heineken заявила об отказе продавать продукцию под своим брендом.



«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России», — цитирует заявление пивоваренной компании 9 марта РИА Новости.



Такое решение в Heineken приняли из-за «развития ситуации на Украине». Концерн сейчас оценивает «различные стратегические сценарии» и надеется, что в конфликте будет найден «путь мирного урегулирования».



До этого Heineken заявляла о приостановке экспорта своей продукции в РФ.

