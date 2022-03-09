FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Губит людей не пиво. Из России уходит и Heineken

45
Печать

Компания Heineken заявила об отказе продавать продукцию под своим брендом.

«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России», — цитирует заявление пивоваренной компании 9 марта РИА Новости.

Такое решение в Heineken приняли из-за «развития ситуации на Украине». Концерн сейчас оценивает «различные стратегические сценарии» и надеется, что в конфликте будет найден «путь мирного урегулирования».

До этого Heineken заявляла о приостановке экспорта своей продукции в РФ.

Ранее датский пивоваренный концерн Carlsberg Group решил прекратить инвестиции в Россию.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (45)

Аристотель
Какое тёмное пиво выпускает Heineken? Никакого? Светлый лагер вообще не интересен, а тёмный от Хейникена в РФ никогда не завозили. Так что, давай, до свидания. Василеостровская пивоварня лучше всех.
Марти МакФлай
В 90-е мне нравился Хольстен,тогда еще немецкий.Сейчас его давно уже нет, и ничего, не вспоминается даже.С Хайнекеном,тем более, переживу.Он мне даже по вкусу не пришелся.
220379
Претендентов на производственные мощности ооочень много!)
Скоро увидим банкротство этих зарубежных компаний
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний