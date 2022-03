Carlsberg остановил поставки и инвестиции в Россию

История Carlsberg, одного из самых узнаваемых и популярных во всем мире пивных брендов, началась в 1847 году, когда датчанин Якоб Якобсен* заложил небольшую пивоварню неподалеку от Копенгагена и назвал ее в честь своего сына Карла. В 1894 году архитектор Торвальд Биндесболл создал знаменитую зеленую этикетку Carlsberg, а всемирно известный слоган «Probably the best beer in the world» («Пожалуй, лучшее пиво в мире!»), озвученный знаменитым английским актером Орсоном Уеллесом, впервые был использован в Англии еще в 1973 году ...