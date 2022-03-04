Carlsberg остановил поставки и инвестиции в Россию

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group решил прекратить инвестиции в Россию, а также остановил экспортные отгрузки в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». Об этом заявил исполнительный директор корпорации Кеес т'Харт.
«Мы будем соблюдать все применимые санкции и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России», — гласит сообщение, опубликованное на сайте компании 4 марта.
Свое решение в Carlsberg Group обосновали действиями РФ на Украине. В компании добавили, что решительно осуждают «акты насилия и агрессии», а также видят главным приоритетом безопасность 1 300 своих сотрудников, находящихся в этой стране.
Carlsberg прекратит поставки готовой продукции, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Балтики», но подробности пообещали сообщить позднее. В частности, в портфель компании входят немецкие марки Paulaner и Löwenbräu.
Ранее компания сообщила, что его фонды пожертвуют 75 млн датских крон (около 10 млн евро) на помощь нуждающимся на Украине.
«Балтика» является 100-процентной «дочкой» Carlsberg. Это вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. «Балтика» управляет 8 заводами в России, в том числе в Петербурге.
Ранее свои поставки в РФ решили прекратить наиболее известные производители пива в Чехии. Свое несогласие с действиями российского руководства выразили заводы Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.