Carlsberg остановил поставки и инвестиции в Россию

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group решил прекратить инвестиции в Россию, а также остановил экспортные отгрузки в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». Об этом заявил исполнительный директор корпорации Кеес т'Харт.



«Мы будем соблюдать все применимые санкции и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России», — гласит сообщение, опубликованное на сайте компании 4 марта.



Свое решение в Carlsberg Group обосновали действиями РФ на Украине. В компании добавили, что решительно осуждают «акты насилия и агрессии», а также видят главным приоритетом безопасность 1 300 своих сотрудников, находящихся в этой стране.

