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Carlsberg остановил поставки и инвестиции в Россию

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Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group решил прекратить инвестиции в Россию, а также остановил экспортные отгрузки в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». Об этом заявил исполнительный директор корпорации Кеес т'Харт.

«Мы будем соблюдать все применимые санкции и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России», — гласит сообщение, опубликованное на сайте компании 4 марта.

Свое решение в Carlsberg Group обосновали действиями РФ на Украине. В компании добавили, что решительно осуждают «акты насилия и агрессии», а также видят главным приоритетом безопасность 1 300 своих сотрудников, находящихся в этой стране.

Carlsberg прекратит поставки готовой продукции, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Балтики», но подробности пообещали сообщить позднее. В частности, в портфель компании входят немецкие марки Paulaner и Löwenbräu.

Ранее компания сообщила, что его фонды пожертвуют 75 млн датских крон (около 10 млн евро) на помощь нуждающимся на Украине.

«Балтика» является 100-процентной «дочкой» Carlsberg. Это вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. «Балтика» управляет 8 заводами в России, в том числе в Петербурге.

Ранее свои поставки в РФ решили прекратить наиболее известные производители пива в Чехии. Свое несогласие с действиями российского руководства выразили заводы Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.

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Комментарии (23)

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История Carlsberg, одного из самых узнаваемых и популярных во всем мире пивных брендов, началась в 1847 году, когда датчанин Якоб Якобсен* заложил небольшую пивоварню неподалеку от Копенгагена и назвал ее в честь своего сына Карла. В 1894 году архитектор Торвальд Биндесболл создал знаменитую зеленую этикетку Carlsberg, а всемирно известный слоган «Probably the best beer in the world» («Пожалуй, лучшее пиво в мире!»), озвученный знаменитым английским актером Орсоном Уеллесом, впервые был использован в Англии еще в 1973 году ...
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А что с Heineken ? Останется ?
Zingelshooher
Переходим на нашу, беленькую...
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