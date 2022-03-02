Крупнейшие чешские пивоварни объявили бойкот России

Крупнейшие производители пива в Чехии прекратят свои поставки в Россию — третий по величине рынок экспорта. Об этом 2 марта сообщает издание Seznam Zprávy.



Свое несогласие с действиями российского руководства выразили заводы Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.



Отметим, наиболее успешный чешский бренд в России — Kozel компании Plzeňský Prazdroj. Напиток изготавливают в РФ по лицензии, однако эмбарго затронет и этот вид продукции.



Пресс-секретарь пивоварни Bernard Радек Тулис отметил, что фирма не считает значимым доход от продаж пива в России. «Мы ищем способы помочь людям, бегущим с Украины», — подытожил он.

