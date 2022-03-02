Крупнейшие чешские пивоварни объявили бойкот России

Крупнейшие производители пива в Чехии прекратят свои поставки в Россию — третий по величине рынок экспорта. Об этом 2 марта сообщает издание Seznam Zprávy.
Свое несогласие с действиями российского руководства выразили заводы Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.
Отметим, наиболее успешный чешский бренд в России — Kozel компании Plzeňský Prazdroj. Напиток изготавливают в РФ по лицензии, однако эмбарго затронет и этот вид продукции.
Пресс-секретарь пивоварни Bernard Радек Тулис отметил, что фирма не считает значимым доход от продаж пива в России. «Мы ищем способы помочь людям, бегущим с Украины», — подытожил он.
Добавим, что в прошлом году Bernard экспортировал 2 000 гектолитров в Россию. Всего в 2021 году компания произвела более 385 тысяч гектолитров пива.