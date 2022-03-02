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Крупнейшие чешские пивоварни объявили бойкот России

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Крупнейшие производители пива в Чехии прекратят свои поставки в Россию — третий по величине рынок экспорта. Об этом 2 марта сообщает издание Seznam Zprávy.

Свое несогласие с действиями российского руководства выразили заводы Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard.

Отметим, наиболее успешный чешский бренд в России — Kozel компании Plzeňský Prazdroj. Напиток изготавливают в РФ по лицензии, однако эмбарго затронет и этот вид продукции.

Пресс-секретарь пивоварни Bernard Радек Тулис отметил, что фирма не считает значимым доход от продаж пива в России. «Мы ищем способы помочь людям, бегущим с Украины», — подытожил он.

Добавим, что в прошлом году Bernard экспортировал 2 000 гектолитров в Россию. Всего в 2021 году компания произвела более 385 тысяч гектолитров пива.

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Комментарии (24)

Алик-1
Хорошечно!!!
Вульпес Инкульта
Козел паршивое пиво, ну и ладно.
6cat
Жигули Барное рулит. Поддерживайте российского производителя. Пусть чехи в своем Козле утопятся.
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