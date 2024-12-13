В Москву из Боготы везут наркоторговца, это первый в истории случай выдачи России колумбийца

Гражданин Колумбии выдан российской стороне как обвиняемый в контрабанде наркотиков. Он был в розыске еще с 2017 года.

Кадры из аэропорта публикует Генпрокуратура 12 декабря. Отмечается, что колумбийская сторона впервые в истории двухсторонних отношений одобрила запрос России о выдаче своего гражданина.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что Рамирез Муноз (Генпрокуратура называет его Карлосом) в 2016 году с подельниками организовал пересылку по почте больше трех килограммов кокаина. Его подельники были задержаны, Муноз же успел скрыться за границей.

Ранее собщалось, что Колумбия также выдала россиянина, обвиняемого в убийстве. По версии следствия, житель Петербурга Вадим Фролов убил мастера по гидроциклам в 2015 году. Он также известен как угонщик лодок, который похитил катер начальника ГУ МВД и получил за это три года условно, а потом украл яхту за 30 миллионов из Латинской Америки.