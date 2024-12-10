Яхта, красотки и труп в Ладоге. Из Колумбии экстрадировали петербуржца

Сотрудники Интерпола экстрадировали из Колумбии 55-летнего петербуржца. Мужчине вменяют хладнокровное убийство мастера по гидроциклам в 2015 году. Девять лет назад 27-летний специалист поехал в Шлиссельбург, чтобы закончить кое-какие дела, но домой больше не вернулся. Позже его автомобиль нашли сожженным на обочине дороги. «Фонтанка» рассказывает подробности 10 декабря.

Тогда, в 2015 году, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, на этом все и закончилось. Тело молодого человека так и не нашли. И только в 2023 году удалось выйти на одного из подозреваемых. Им оказался 43-летний житель города. Второго тоже установили, но с его поимкой возникли некоторые сложности.

Портал 47news подробно описал фигуранта. 55-летний Вадим Фролов известен как угонщик лодок. Он похитил катер начальника ГУ МВД и получил за это три года условно, а потом и вовсе украл яхту за 30 миллионов из Латинской Америки. «Фонтанка» писала об этом событии. После возбуждения уголовного дела Фролов назвался Игорем Кравецем и покинул Россию, прописавшись в Колумбии.

Итак, по версии следствия, 29 ноября Фролов и его знакомый выманили потерпевшего в гараж, расположенный в Шлиссельбурге. Там Фролов задушил мастера ремнем, после чего тело вывезли на катере в Ладожское озеро и утопили, привязав к нему груз. Автомобиль, на котором приехал убитый, отогнали на автодорогу Шлиссельбург — Новая Шальдиха и сожгли.

Следствие считает, что Фролов убил знакомого исключительно иррационально, из мести. Дело в том, что примерно за месяц до этого мастер приезжал к нему в Шлиссельбург по заказу на ремонт гидроциклов, а во время обследования понял, что техника принадлежит его товарищам. Он это им и рассказал.

Товарищи приехали к Фролову и на кулаках объяснили, что брать чужое нехорошо. Они забрали у него гидроциклы и поставили его на счетчик. Обиженный Фролов нашел крайнего и убил его.

17 ноября Фролова поместили в тюрьму Горелово, сейчас с ним активно общаются следователи.