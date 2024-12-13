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Общество Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы»

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Британский актер театра и кино Джуд Лоу получил звезду на голливудской «Аллее славы». Церемония прошла 12 декабря.

«Невероятный талант Джуда Лоу и его преданность своему делу покорили зрителей по всему миру», — заявила Ана Мартинес, продюсер голливудской «Аллеи славы».

Лоу стал 2798-м человеком, получившим звезду на голливудской «Аллее славы».

На мероприятии присутствовали дети Лоу, Рафф и Айрис, супруга Филиппа Коан и режиссер сериала «Звездные войны: Опорная команда» Дэвид Лоури, в котором недавно снялся Лоу.

Сейчас в российском и мировом прокате идет новая картина с участием актера — триллер «Безмолвное братство».

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Джуд Лоу Звезда Аллея Славы
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