Heineken передаст бизнес в России новому владельцу

Пивоваренный концерн Heineken покинет Россию из-за ситуации на Украине и передаст свой бизнес другому владельцу. Об этом компания сообщила 28 марта.



«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособно в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию», — сказано в пресс-релизе Heineken.



При этом компания «при любых обстоятельствах» гарантирует сохранение заработной платы для всех 1800 российских сотрудников до конца 2022 года.



В Heineken отметили, что не получат прибыли от передачи прав собственности, и ожидают, что обесценение и другие неденежные расходы составят в общей сложности около 400 млн евро. После завершения передачи бизнеса Heineken прекратит свое присутствие в России.

