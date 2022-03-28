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Heineken передаст бизнес в России новому владельцу

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Пивоваренный концерн Heineken покинет Россию из-за ситуации на Украине и передаст свой бизнес другому владельцу. Об этом компания сообщила 28 марта.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособно в текущих условиях. В результате мы приняли решение покинуть Россию», — сказано в пресс-релизе Heineken.

При этом компания «при любых обстоятельствах» гарантирует сохранение заработной платы для всех 1800 российских сотрудников до конца 2022 года.

В Heineken отметили, что не получат прибыли от передачи прав собственности, и ожидают, что обесценение и другие неденежные расходы составят в общей сложности около 400 млн евро. После завершения передачи бизнеса Heineken прекратит свое присутствие в России.

Ранее компания объявила о прекращении инвестиций и экспорта в РФ, а также производства, продажи и рекламы своего бренда в стране.

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Комментарии (5)

Савва Морозов
было когда-то пивом, а сейчас - ослиная
Mazzzz
Согласен по существо , но только приличным пивом, это с натяжкой можно было называть .
allyouneedislove
проблема не в том, что они уйдут сегодня
проблема в том, что они уже не вернутся никогда
т.е. остальным в РФ ловить тоже нечего...

привыкли к хорошему пиву, импортной технике и западной мебели в обстановке? увы, теперь этот уровень привычной жизни придётся искать в другой стране
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