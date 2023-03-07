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    Carlsberg планирует продать свой бизнес в России до конца весны

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    Датская пивоваренная компания Carlsberg Group планирует продать все свои активы в России до наступления лета. Об этом говорится в распространенном 7 марта заявлении ее исполнительного директора Кееса т'Харта об уходе в отставку до конца третьего квартала.

    «Пребывание на посту еще полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета», – цитирует пресс-служба компании топ-менеджера, который занимал свой пост с 2015 года.

    Пивоваренный концерн заявил об уходе из России в конце марта 2022 года. Несмотря на это ему все еще принадлежит компания «Балтика». Сообщалось, что Carlsberg ведет переговоры о ее продаже с несколькими потенциальными покупателями, в том числе отечественным производителем газированных напитков «Черноголовка», израильской CBC Group и AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes.

    Датский производитель оценил свои потери от продажи российского бизнеса в 1,38 млрд долларов.

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