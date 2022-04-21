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    Carlsberg потеряет $1,38 млрд от продажи российских активов

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    1 комментарий

    Датский производитель пива Carlsberg потеряет около 1,38 миллиарда долларов, или 9,5 миллиардов датских крон от продажи российского бизнеса, следует из отчета компании, опубликованного 21 апреля.

    «Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по актуальной стоимости. В настоящее время это привело к списанию примерно на 9,5 млрд датских крон», — говорится в отчете Carlsberg о влиянии на бухгалтерский учет событий в России и на Украине.

    Отмечается, что продажа бизнеса в РФ может занять до 12 месяцев и принести многочисленные последствия для представления финансовой отчетности компании.

    В конце марта датский пивоваренный концерн заявил об уходе с российского рынка. Сообщалось, что Carlsberg ведет переговоры о продаже пивоваренной компании «Балтика» с несколькими потенциальными покупателями, в том числе отечественным производителем газированных напитков «Черноголовка», израильской CBC Group и AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes. На период поиска нового владельца восемь заводов «Балтики» продолжают работу.

    В 2021 году выручка «Балтики» составила 82,58 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,34 миллиарда рублей. По состоянию на 2020 год компания занимала около 27% российского пивного рынка.

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    Комментарии (1)

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    если не договорятся с израилитянами и остальными - инвестором готова выступить Крытая автомобильная стоянка с Малой Балканской. будут гнать, не просыхая
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