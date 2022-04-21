Carlsberg потеряет $1,38 млрд от продажи российских активов

Датский производитель пива Carlsberg потеряет около 1,38 миллиарда долларов, или 9,5 миллиардов датских крон от продажи российского бизнеса, следует из отчета компании, опубликованного 21 апреля.
«Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по актуальной стоимости. В настоящее время это привело к списанию примерно на 9,5 млрд датских крон», — говорится в отчете Carlsberg о влиянии на бухгалтерский учет событий в России и на Украине.
Отмечается, что продажа бизнеса в РФ может занять до 12 месяцев и принести многочисленные последствия для представления финансовой отчетности компании.
В конце марта датский пивоваренный концерн заявил об уходе с российского рынка. Сообщалось, что Carlsberg ведет переговоры о продаже пивоваренной компании «Балтика» с несколькими потенциальными покупателями, в том числе отечественным производителем газированных напитков «Черноголовка», израильской CBC Group и AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes. На период поиска нового владельца восемь заводов «Балтики» продолжают работу.
В 2021 году выручка «Балтики» составила 82,58 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,34 миллиарда рублей. По состоянию на 2020 год компания занимала около 27% российского пивного рынка.