Carlsberg потеряет $1,38 млрд от продажи российских активов

Датский производитель пива Carlsberg потеряет около 1,38 миллиарда долларов, или 9,5 миллиардов датских крон от продажи российского бизнеса, следует из отчета компании, опубликованного 21 апреля.



«Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по актуальной стоимости. В настоящее время это привело к списанию примерно на 9,5 млрд датских крон», — говорится в отчете Carlsberg о влиянии на бухгалтерский учет событий в России и на Украине.



Отмечается, что продажа бизнеса в РФ может занять до 12 месяцев и принести многочисленные последствия для представления финансовой отчетности компании.

