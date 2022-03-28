Carlsberg вслед за Heineken хочет избавиться от активов в России

Датская пивоваренная компания Carlsberg, которой принадлежит крупнейший российский завод «Балтика», хочет продать активы в России и покинуть рынок. Об этом сообщается в пресс-релизе компании от 28 марта.



«Мы приняли трудное и срочное решение полностью продать наш бизнес в России, это мы считаем правильным в нынешних условиях. По завершении процесса у нас не будет присутствия в России», — говорится в заявлении.

Компания принесла извинения 8 400 сотрудникам, работающим в России.

В начале марта Carlsberg приостановила инвестиции в производство в России. В портфеле компании порядка 140 брендов. Продукция продается более чем в 150 странах.