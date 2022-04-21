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    «Ъ»: «Балтику» могут продать компании AB InBev Efes

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    3 комментария

    Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» фирме AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes. Об этом 21 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, а также на собеседников в пивной отрасли и на алкогольном рынке. В самих компаниях «комментировать слухи» не стали.

    AB InBev Efes является совместным предприятием бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, где последняя имеет контролирующую долю. Компания управляет 11 заводами в России и производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и другими.

    В конце марта стало известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg хочет продать активы в России и покинуть рынок. Газета Berlingske писала, что фирма ведет переговоры о продаже бизнеса с несколькими потенциальными покупателями, среди которых российский производитель газированных напитков «Черноголовка» и израильская CBC Group.

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    Комментарии (3)

    -4°
    А вы, друзья, как ни садитесь, всё в пивовары не годитесь! Всё Ленинградское пивоварение угробили, один шлак этот и остался. Пусть хоть закроются совсем, не жалко
    alexpol
    8 лет назад работал на Балтике. История о покупке компании ИнБевом заучила бы в то время как смешной анекдот (Балтика 50% рынка, ИнБев 4-5%). Удивительная штука .. время
    Батарейкин
    Вот как-то всё равно. Продавай, не продавай, как было пиво дерьмовым, так и останется таковым!
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