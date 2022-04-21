«Ъ»: «Балтику» могут продать компании AB InBev Efes

Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» фирме AB InBev Efes, подконтрольной турецкой Anadolu Efes. Об этом 21 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, а также на собеседников в пивной отрасли и на алкогольном рынке. В самих компаниях «комментировать слухи» не стали.



AB InBev Efes является совместным предприятием бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, где последняя имеет контролирующую долю. Компания управляет 11 заводами в России и производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и другими.

