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    Carlsberg выставил на продажу бизнес в России. Заинтересовалась «Черноголовка»

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    Датская пивоварня Carlsberg Group выставила на продажу российский бизнес «Балтика» после того, как заявила об уходе с рынка, сообщает 6 апреля газета Berlingske.

    Как будет проходить процесс продажи и когда он завершится, Carlsberg пока не сообщает, но уже ведет переговоры с первыми потенциальными покупателями. Предложением заинтересовались российский производитель газированных напитков «Черноголовка» и израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году.

    Сумма возможной сделки не разглашается.

    Российский бизнес Carlsberg «Балтика» включает восемь крупных пивоварен, где работают более 8 тысяч человек.

    «Датская пивоварня рискует потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 миллиардов крон (более 2,9 миллиарда долларов)», — полагает издание.

    В начале марта сообщалось, что Carlsberg приостановила инвестиции в производство в России. В портфеле компании порядка 140 брендов. Продукция продается более чем в 150 странах. Уже 28 марта компания заявила о своем желании избавиться от активов в России.

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    Комментарии (3)

    allyouneedislove
    пусть их Балтика купит =)))))
    Будет новая - Балтика-22, санкционная =))))
    kоt-obormot
    Лимонад у них неплохой был!
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