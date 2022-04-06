Carlsberg выставил на продажу бизнес в России. Заинтересовалась «Черноголовка»

Датская пивоварня Carlsberg Group выставила на продажу российский бизнес «Балтика» после того, как заявила об уходе с рынка, сообщает 6 апреля газета Berlingske.
Как будет проходить процесс продажи и когда он завершится, Carlsberg пока не сообщает, но уже ведет переговоры с первыми потенциальными покупателями. Предложением заинтересовались российский производитель газированных напитков «Черноголовка» и израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году.
Сумма возможной сделки не разглашается.
Российский бизнес Carlsberg «Балтика» включает восемь крупных пивоварен, где работают более 8 тысяч человек.
«Датская пивоварня рискует потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 миллиардов крон (более 2,9 миллиарда долларов)», — полагает издание.
В начале марта сообщалось, что Carlsberg приостановила инвестиции в производство в России. В портфеле компании порядка 140 брендов. Продукция продается более чем в 150 странах. Уже 28 марта компания заявила о своем желании избавиться от активов в России.