Carlsberg выставил на продажу бизнес в России. Заинтересовалась «Черноголовка»

Датская пивоварня Carlsberg Group выставила на продажу российский бизнес «Балтика» после того, как заявила об уходе с рынка, сообщает 6 апреля газета Berlingske.



Как будет проходить процесс продажи и когда он завершится, Carlsberg пока не сообщает, но уже ведет переговоры с первыми потенциальными покупателями. Предложением заинтересовались российский производитель газированных напитков «Черноголовка» и израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году.

