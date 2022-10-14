Danone объявила об уходе из России

Компания по производству молочных продуктов Danone объявила, что покидает российский рынок. Бизнес будет передан. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба компании.
Списания Danone составят до 1 млрд евро.
«Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — говорится в сообщении.
В начале марта Danone приостановила инвестиционные проекты в России. Компания обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания.