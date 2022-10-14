    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    1 м/с, южн

    765мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.49eur62.59

    Danone объявила об уходе из России

    5526
    30 комментариев

    Компания по производству молочных продуктов Danone объявила, что покидает российский рынок. Бизнес будет передан. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба компании.

    Списания Danone составят до 1 млрд евро.

    «Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — говорится в сообщении.

    В начале марта Danone приостановила инвестиционные проекты в России. Компания обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания.

    В России компании принадлежат бренды «Простоквашино», «Активия», «Растишка», «Даниссимо», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Малютка», Actimel, Danone, Alpro, Bebalac, Nutrilonю, «Bio Баланс».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ17

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close