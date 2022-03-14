Danone не собирается уходить из России

Компания Danone не планирует останавливать в России бизнес и уходить из страны. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба компании.
«Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в РФ работают в штатном режиме.
Ранее в Danone заявили о приостановке всех инвестиционных проектов в России, но отметили, что продолжат производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.