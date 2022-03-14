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Danone не собирается уходить из России

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Компания Danone не планирует останавливать в России бизнес и уходить из страны. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба компании.

«Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в РФ работают в штатном режиме.

Ранее в Danone заявили о приостановке всех инвестиционных проектов в России, но отметили, что продолжат производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

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Комментарии (5)

SU LUX INN
позор! все думающие люди Должны объединиться и отменить Данон по всему миру, пока в них Совесть не проснется!
killbeachtrash
Приподнимая очки...Никто никуда не пошел. Спасибо им ! Если мы сами не можем производить детское питание, то детишкам то кушать надо. Чай не зомби же - они сюда не "освобождать" пришли, а созидать и работать. Мы 8 лет после 2014 "импортозамещали" явно не то, в итоге из "импортозаместителей" превратились в "освободителей".
Кот Ученый
Первый пошел!))
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