Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев, сообщают 18 июля «Ведомости». Издание ссылается на распоряжение Росимущества, с которым ознакомились журналисты. Также уточняется, что представитель компании «Балтика» эту информацию подтвердил, но от развернутых комментариев «Ведомостям» отказался. В ЕГРЮЛ информация пока не обновилась.



Таймураз Боллоев руководил «Балтикой» с 1991-го по 2004 год . При нем за несколько лет компания увеличила объемы производства пива в 18 раз .



Напомним, 16 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина. Согласно документу, доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление Росимущества.

