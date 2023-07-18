Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев, сообщают 18 июля «Ведомости». Издание ссылается на распоряжение Росимущества, с которым ознакомились журналисты. Также уточняется, что представитель компании «Балтика» эту информацию подтвердил, но от развернутых комментариев «Ведомостям» отказался. В ЕГРЮЛ информация пока не обновилась.
Таймураз Боллоев руководил «Балтикой» с
Напомним, 16 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина. Согласно документу, доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление Росимущества.
Компанию «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.