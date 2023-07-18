    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    753мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.69eur102.03

    Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев

    1914
    29 комментариев

    Президентом пивоваренной компании «Балтика» назначен Таймураз Боллоев, сообщают 18 июля «Ведомости». Издание ссылается на распоряжение Росимущества, с которым ознакомились журналисты. Также уточняется, что представитель компании «Балтика» эту информацию подтвердил, но от развернутых комментариев «Ведомостям» отказался. В ЕГРЮЛ информация пока не обновилась.

    Таймураз Боллоев руководил «Балтикой» с 1991-го по 2004 год. При нем за несколько лет компания увеличила объемы производства пива в 18 раз.

    Напомним, 16 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина. Согласно документу, доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление Росимущества.

    Компанию «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БалтикаБоллоев
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 29

    Гость19 Июл 2023 в 00:16
    Ну, все! Вот и конец пришел и Данону и Балтике.
    +0−0
    Гость19 Июл 2023 в 00:13
    Отличная новость! Теймураз сам по себе уже бренд.
    Ждем линеечку номерного пива по старой технологии..
    В стекле.
    +0−0
    Гость19 Июл 2023 в 00:11
    Не советую пить это пойло прсле этого назначения. Работал при нем в 90х.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close