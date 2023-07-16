Россия забрала под управление «Балтику» и «Данон Россия»

Доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление России, следует из указа президента Владимира Путина, который 16 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ расширил перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Под управление Росимущества переходят
Среди долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.
В июне сообщалось, что датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже пивоваренной компании «Балтика», но не раскрывает покупателя и ждет согласования от российских регулирующих органов. «Балтике» принадлежат восемь пивоваренных заводов в России. А компания Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. В группу Danone в России входят 16 предприятий.
Это первое пополнение списка активов, переданных Росимуществу. До сих пор в нем были только генерирующие компании — «Фортум» и «Юнипро».