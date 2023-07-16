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    Россия забрала под управление «Балтику» и «Данон Россия»

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    Доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление России, следует из указа президента Владимира Путина, который 16 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Документ расширил перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Под управление Росимущества переходят 83 292 493 тысячи обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».

    Среди долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.

    В июне сообщалось, что датская Carlsberg Group подписала соглашение о продаже пивоваренной компании «Балтика», но не раскрывает покупателя и ждет согласования от российских регулирующих органов. «Балтике» принадлежат восемь пивоваренных заводов в России. А компания Danone в октябре 2022 года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. В группу Danone в России входят 16 предприятий.

    Это первое пополнение списка активов, переданных Росимуществу. До сих пор в нем были только генерирующие компании — «Фортум» и «Юнипро».

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    Комментарии 62

    Гость16 Июл 2023 в 18:45
    Цап-царап...
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