Россия забрала под управление «Балтику» и «Данон Россия»

Доли иностранцев в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление России, следует из указа президента Владимира Путина, который 16 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ расширил перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. Под управление Росимущества переходят 83 292 493 тысячи обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».



Среди долей «Балтики», которые переходят во временное управление Росимущества, 98,56% принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH.

