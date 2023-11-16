По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержаны ее президент и вице-президент

Евгений Переверзев/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





По данным «Фонтанки», по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан президент компании Денис Шерстенников. Вместе с ним — вице-президент Антон Рогачевский.



Собеседники редакции также утверждают, что для следствия оказалась недоступной юрист компании Елена Кузьмина — на момент предполагаемого задержания она уже была в Европе.



Денис Шерстенников окончил Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов, получил степень MBA Стокгольмской Школы Экономики. Работал в DDB, позже — в Pepsi Co. В Carlsberg Group перешел в 1999 году, был вице-президентом по маркетингу компании «Балтика» и региона Восточная Европа В 2013 году возглавил белорусскую компанию «Аливария», руководил Carlsberg Bulgaria. С 2021 года стал президентом «Балтики».



Антон Рогачевский в 1993 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, позже получил высшее юридическое образование в СПбГУ. Проходил подготовку по программе управления правовыми рисками в учебных центрах Великобритании Hawksmere и Falconbury. Работал в Gemini Consulting, был директором представительств Baltic Beverages Holding в России. В середине нулевых возглавил дирекцию по правовым вопросам «Балтики», позже занял пост вице-президента по правовым вопросам.



Елена Кузьмина была директором «Балтики» по интеллектуальной собственности.



«Фонтанка» рассказывала, что с начала недели ГСУ ГУ МВД провело 15 обысков и выемок документов в самом ООО ПК «Балтика» и по адресам фигурантов, после чего были задержаны двое топ-менеджеров. Фабула следствия такова: пока шли переговоры о продаже бизнеса «Балтики» группой Carlsberg, которая вознамерилась покинуть Россию, связанные с европейской корпорацией компании каким-то образом получили на 40 лет право пользоваться брендами «Балтики» для выпуска продукции за рубежом, некоторые документы подписывались задним числом. Таким образом уход Carlsberg даже выделялся на фоне других юрлиц, которые с 2024 года рвут отношения с Россией, ведь компания забирала не только активы «Балтики» в Европе, но и бренды, которые в России остаются.

