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    По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержаны ее президент и вице-президент

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    По данным «Фонтанки», по делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержан президент компании Денис Шерстенников. Вместе с ним — вице-президент Антон Рогачевский.

    Собеседники редакции также утверждают, что для следствия оказалась недоступной юрист компании Елена Кузьмина — на момент предполагаемого задержания она уже была в Европе.

    Денис Шерстенников окончил Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов, получил степень MBA Стокгольмской Школы Экономики. Работал в DDB, позже — в Pepsi Co. В Carlsberg Group перешел в 1999 году, был вице-президентом по маркетингу компании «Балтика» и региона Восточная Европа В 2013 году возглавил белорусскую компанию «Аливария», руководил Carlsberg Bulgaria. С 2021 года стал президентом «Балтики».

    Антон Рогачевский в 1993 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, позже получил высшее юридическое образование в СПбГУ. Проходил подготовку по программе управления правовыми рисками в учебных центрах Великобритании Hawksmere и Falconbury. Работал в Gemini Consulting, был директором представительств Baltic Beverages Holding в России. В середине нулевых возглавил дирекцию по правовым вопросам «Балтики», позже занял пост вице-президента по правовым вопросам.

    Елена Кузьмина была директором «Балтики» по интеллектуальной собственности.

    «Фонтанка» рассказывала, что с начала недели ГСУ ГУ МВД провело 15 обысков и выемок документов в самом ООО ПК «Балтика» и по адресам фигурантов, после чего были задержаны двое топ-менеджеров. Фабула следствия такова: пока шли переговоры о продаже бизнеса «Балтики» группой Carlsberg, которая вознамерилась покинуть Россию, связанные с европейской корпорацией компании каким-то образом получили на 40 лет право пользоваться брендами «Балтики» для выпуска продукции за рубежом, некоторые документы подписывались задним числом. Таким образом уход Carlsberg даже выделялся на фоне других юрлиц, которые с 2024 года рвут отношения с Россией, ведь компания забирала не только активы «Балтики» в Европе, но и бренды, которые в России остаются.

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    По версии следствия, такие соглашения не могли подписываться без ведома и содействия высшего руководства компании и юристов. Поэтому сначала было возбуждено дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), а затем — по мошенничеству в особо крупном размере.

    Фото: Евгений Переверзев/Коммерсантъ

    Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.

    В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с «Балтикой», лишив ее прав на иностранные бренды. Также сообщалось, что материнская компания изъяла собственность «Балтики» на территории Дании. Российская компания решила бороться за бренды в суде: 19 октября арбитраж в качестве обеспечительной меры запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. По просьбе «Балтики» данное дело будет рассматриваться в закрытом режиме, поскольку материалы содержат коммерческую тайну, а приобщенные к делу документы — рамочные соглашения.

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