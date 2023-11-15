«Развод» с Carlsberg подвел «Балтику» под обыски. Что следствие ищет у пивоваров

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в защите интересов «недружественного» владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на исконные бренды российской компании. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере может стать и доводом в судебном споре о международных марках.



Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело полтора десятка обысков в офисе пивоваренной компании «Балтика» и у ее топ-менеджеров. По данным источников «Фонтанки», вчера и сегодня следователи беседовали с сотрудниками, некоторых опросили. Также были изъяты документы.



Поводом для обысков стало уголовное дело, первоначально возбужденное по статье 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), но затем следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По итогу задержаны два топ-менеджера «Балтики», завтра суд, как предполагается, должен избрать им меру пресечения. По данным «Фонтанки», еще один подозреваемый успел выехать за пределы России.

По версии следствия, говорят собеседники «Фонтанки», несколько руководителей предприятия нанесли ему урон, действуя в интересах собственника — Carlsberg Group. Формулировка кажется абсурдной лишь на первый взгляд, если вспомнить события последних месяцев.



Carlsberg Group, заявившая о намерении покинуть Россию из-за СВО на Украине, в июне 2023 года объявила, что нашла покупателя и подписала соглашение о продаже российского бизнеса. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. После этого компанию возглавил ее основатель Таймураз Боллоев, а Carlsberg Group фактически потеряла контроль над своим активом.



В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с «Балтикой», лишив ее прав на иностранные бренды. Также сообщалось, что материнская компания изъяла собственность «Балтики» на территории Дании. Российская компания решила бороться за бренды в суде: 19 октября арбитраж в качестве обеспечительной меры запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. По просьбе «Балтики» данное дело будет рассматриваться в закрытом режиме, поскольку материалы содержат коммерческую тайну, а приобщенные к делу документы — рамочные соглашения.



Между тем следователи полагают, что и до указа президента, когда вроде бы развивался конструктивный разговор сторон, шли и некие теневые процессы. Если конкретно — аффилированные с Carlsberg зарубежные структуры каким-то образом последовательно получали право на аренду российских брендов «Балтики», продукцию под которыми выпускают и некоторые предприятия за рубежом. Причем сразу на 40 лет. Без содействия людей по эту сторону границы такое представить сложно



Более того, указ президента о наместничестве Росимущества вышел 16 июля, то есть в воскресенье. И якобы заинтересованные люди якобы после этого задним числом оформили аренду последней марки — Žatecký Gus, мол, успели еще до выходных. Несмотря на мимикрию под чешское название, бренд придумали отечественные маркетологи.

Ущерб, нанесенный компании, на данный момент оценивается 100 млн рублей. Но это ориентировочно, чтобы чем-то зафиксироваться, ведь рассчитать точно возможные потери сейчас невозможно.



Можно ли теперь что-то вернуть — тоже вопрос. Но собеседники «Фонтанки» называют уголовное дело частью артподготовки перед затяжным и, видимо, международным выяснением отношений с Carlsberg по поводу брендов «Балтики» — родных и лицензионных. Сложно представить такой суд, который в нынешних обстоятельствах примет решение, к чему-то обязывающее обе стороны. Но застолбиться уголовным делом, а то и вердиктом насчет мошенничества, судя по всему, сочли нелишним.



Галина Бояркова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

