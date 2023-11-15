На пивоваренном заводе «Балтика» идут обыски. Следователей может интересовать сорвавшаяся сделка по продаже предприятия

На пивоваренном заводе «Балтика» в Петербурге проходят обыски. Как стало известно «Фонтанке», сотрудники ГСУ ГУ МВД нанесли визит на предприятие утром 14 ноября. По данным источников «Фонтанки», следователи беседовали с менеджментом, некоторых сотрудников опросили. Также были изъяты документы. 15 ноября следственные действия продолжились.
В пресс-службе «Балтики» предпочли воздержаться от комментария. По данным «Фонтанки», обыски связаны с проверкой, которую проводит прокуратура; она касается сделки по продаже предприятия, которую планировал собственник завода Carlsberg Group до того, как его российские активы были переданы в госуправление.
Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса в июне 2023 года. Однако сделка не состоялась: 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg прекратила лицензионные соглашения с пивоваренной компанией в России. А 19 октября Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.