Трамп заявил, что хочет остановить конфликт на Украине и перейти к переговорам

На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для скорейшего окончания конфликта. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, три лидера вели беседу в течение 35 минут без участия советников. Они не углублялись в обсуждение деталей мирного урегулирования конфликта на Украине, но избранный 47-й президент США Трамп выразил желание немедленно прекратить боевые действия. Республиканец отметил важность переговоров.

Поведение Трампа во время встречи в Париже было дружелюбным, уважительным и открытым. Как передают источники, создавалось впечатление, что он внимательно слушал собеседников.

«Ни Трамп, ни близкие к нему чиновники, занимающиеся вопросами Украины, не стали откровенничать о том, как именно они видят решение этой войны, и настаивают на том, что Украина должна получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования», — говорится в публикации Reuters.

Владимир Зеленский, в свою очередь, использовал встречу с Трампом для того, чтобы указать на необходимость гарантий безопасности Украины при урегулировании конфликта на территории страны.

Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что власти Украины готовятся к проведению в декабре встречи контактной группы, которая сформировала бы общую позицию по дипломатическому завершению российско-украинского конфликта. По словам Зеленского, в контактную группу могут войти Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, возможно, Дания и другие партнеры.