Украина готовит встречу контактной группы по завершению конфликта

Власти Украины готовятся к проведению в декабре встречи контактной группы, которая сформировала бы общую позицию по дипломатическому завершению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам украинского лидера, в контактную группу могут войти Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, возможно, Дания и другие партнеры. Заявление Зеленского последовало за встречей в Киеве с кандидатом в канцлеры Германии и главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем.

Мерц выдвинул предложение создать контактную группу в составе Германии, Польши, Франции и Великобритании и «развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение», а Зеленский ответил, что Киев уже занимается этим. Украинский президент рассчитывает, что первая встреча пройдет уже в декабре. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, декабрьская встреча необходима «для координации, выработки общей позиции».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский хотел бы «заключить сделку», чтобы остановить конфликт с Россией.