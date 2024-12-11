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Город Курортный сбор принес в бюджет Петербурга более 702 млн рублей

Курортный сбор принес в бюджет Петербурга более 702 млн рублей

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9 комментариев

С начала апреля и до первой половины декабря благодаря курортному сбору в бюджет Петербурга поступило более 702 миллионов рублей. Примерно девятая часть этой суммы пришлась на ноябрь.

По данным на 11 декабря, от курортного сбора в городской бюджет поступило 702,4 миллиона рублей, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. Поступления за ноябрь составили 79 миллионов рублей.

Курортный сбор в Петербурге взимается с 1 апреля 2024 года. Он составляет 100 рублей с туриста за полные сутки. От уплаты освобождены некоторые категории граждан, в том числе участники СВО. Эксперимент продлится до конца этого года, а в 2025-м курортный сбор заменят на туристический налог. Его уже будут платить не туристы, а отели и предприниматели, которые оказывают услугу размещения. Размер составит не менее 100 рублей в сутки.

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Комментарии
9
Отец Родной
1 час
Пара салютов на каменном острове с лошадкой и шнуром
Yuri_SPb
31 минута
для бюджета копейки. сбор - бред полный.
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