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Город Туристический налог в Петербурге начнет действовать с 2025 года

Туристический налог в Петербурге начнет действовать с 2025 года

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3 комментария

С 1 января 2025 года в Петербурге вместо курортного сбора будет введен туристический налог. Заксобрание города 27 ноября приняло законопроект в окончательном, третьем чтении.

Размер налога составит не менее 100 рублей в сутки. В следующем году Смольный рассчитывает получить за счет нового налога миллиард рублей. В отличие от курортного сбора, налог будут платить не гости Петербурга, а отели и предприниматели, которые оказывают услугу размещения.

«Фонтанка» подробно рассказывала об особенностях этого налога.

Депутаты также анонсировали подготовку предложения по корректировке федерального законодательства, чтобы арендодатели посуточных квартир и апартаменты не смогли бы избежать уплаты налога.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Расти налог большой 🥱
282871977
1 час
не понимаю, вот я житель СПб, прописан в СПб, но мне нужно снять номер, я тоже буду платить этот туристический налог?, хоть я и не турист вовсе
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