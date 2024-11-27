Туристический налог в Петербурге начнет действовать с 2025 года

С 1 января 2025 года в Петербурге вместо курортного сбора будет введен туристический налог. Заксобрание города 27 ноября приняло законопроект в окончательном, третьем чтении.

Размер налога составит не менее 100 рублей в сутки. В следующем году Смольный рассчитывает получить за счет нового налога миллиард рублей. В отличие от курортного сбора, налог будут платить не гости Петербурга, а отели и предприниматели, которые оказывают услугу размещения.