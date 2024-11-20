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Город Туризм Все зависит от сезона. Рассказываем, какой туристический налог хотят ввести в Петербурге

Все зависит от сезона. Рассказываем, какой туристический налог хотят ввести в Петербурге

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3 комментария

Законодательное собрание в первом чтении утвердило законопроект о введении в Петербурге туристического налога. Трансляция заседания велась 20 ноября на сайте парламента.

Как ранее сообщала «Фонтанка», туристический налог придет на смену курортному сбору. Согласно законопроекту, с 1 января 2025 года ставка составит 1%, но дальше будет расти и варьироваться в зависимости от сезона. Так, в 2026 году с 1 января по 31 марта (включительно) и с 1 октября по 31 декабря (включительно) туристы заплатят 1% от стоимости номера в гостинице, а с 1 апреля по 30 сентября (включительно) — 2%. В 2027 году ставка в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) составит 1,5%, а в высокий (с 1 апреля по 30 сентября) — 3%.

Минимальный размер налога составит 100 рублей в сутки. Доходы в 2025 году оцениваются в 1 млрд рублей, сообщил представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко.

Однако у депутатов возникли вопросы к предложению чиновников. Если курортный сбор платили сами гости, то туристический налог будут перечислять отели. Смогут ли льготные категории граждан, за проживание которых гостиницы не должны платить налог, получить соответствующую скидку, спросил единоросс Владимир Носов. Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что такая возможность предусмотрена. Если гость предоставит документы, подтверждающие льготы, гостиница сможет вернуть ему сумму туристического налога, а сама получит возмещение от налоговой.

Представитель КПРФ Ирина Иванова спросила, на что пойдут деньги от туристического налога. Средства, собранные в рамках курортного сбора, шли на развитие туристической инфраструктуры, напомнила она. Глава комитета финансов Светлана Енилина сообщила, что целевое расходование налоговых поступлений законом не предусмотрено. Но комиссия по курортному сбору при комитете по развитию туризма продолжит работу и будет и дальше принимать решение, на что направить собранные средства.

Депутат от «Единой России» Николай Бондаренко обратил внимание на то, что плательщиками туристического налога будут только классифицированные гостиницы, тогда как апартаменты, квартиры для посуточной аренды и общежития, которые не внесены в реестр, смогут избежать этих расходов. Таких мест в городе сотни, подчеркнул он. По его словам, сейчас депутаты разрабатывают поправки в федеральное законодательство, чтобы устранить этот «перекос».

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Комментарии
3
282799367
42 минуты
" депутаты разрабатывают поправки в федеральное законодательство, чтобы устранить этот «перекос»." Вангую, в результате устранения обложат налогом даже тех, к кому родственники погостить приехали.
280896530
43 минуты
Как говорила одна умная женщина еще в 2005-м, государству (чиновникам) нужна определенная сумма, под нее придумывается побор (налог, сбор и прочее), и делится (размазывается) на всех граждан. Потом за уши притягиваются новые тарифы, налоги, поборы, дабы "обосновать" отжим этой суммы. Задача любого градоначальника, следить за сбором денег и отправкой их в царскую казну. А Вы продолжайте думать о экономике и росте тарифов.
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