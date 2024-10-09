Власти Петербурга определились с размером туристического налога. Он будет зависеть от сезона

Власти Петербурга определились с размером туристического налога, который будут взимать с 1 января 2025 года. Как следует из проекта закона, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы 9 октября, его ставка в следующем году составит 1%, но дальше будет расти и варьироваться в зависимости от сезона.

Так, в 2026 году с 1 января по 31 марта (включительно) и с 1 октября по 31 декабря (включительно) туристы заплатят 1% от стоимости номера в гостинице, а с 1 апреля по 30 сентября (включительно) — 2%.

В 2027 году ставка в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) составит 1,5%, а в высокий (с 1 апреля по 30 сентября) — 3%.

Если сумма налога, исчисленная по ставке, окажется менее суммы минимального налога (100 рублей за каждые сутки проживания), туристу придется заплатить минимальный налог.

От уплаты туристического налога, напомним, освобождаются петербуржцы, инвалиды и их сопровождающее, малоимущие, медицинские туристы, а также те, кто сопровождает, члены семей ветеранов ВОВ, а также сопровождающие участников СВО, которые находятся в Петербурге на лечении, и некоторые другие категории граждан.

Туристический налог был введен поправками в Налоговый кодекс, принятыми Госдумой летом 2024 года. Он пришел на смену курортному сбору, эксперимент по взиманию которого проводился в нескольких регионах, в том числе Петербурге. Плательщиками туристического налога являются компании и ИП, оказывающие гостиничные услуги. В 2025 году размер платежа не должен превышать 1% от оборота, в 2026-м — не более 2%, в 2027-м — не более 3%, в 2028 — не более 4%, а в 2029 — не более 5%. О том, в чем отличие туристического налога от курортного сбора и почему заплатит в конечном итоге все равно турист, читайте в материале «Фонтанки».