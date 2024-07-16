Постоялец все равно заплатит. Как отразится новый туристический налог на отелях и гостях Петербурга

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков Поделиться Поделиться





В 2025 году с туристов, приезжающих в Петербург, перестанут взимать курортный сбор. Зато отели начнут платить туристический налог, который к 2029 году может достичь 5% от оборота. Участники рынка опасаются, что это ударит по рентабельности бизнеса либо вызовет повышение цен.

К тому же, в отличие от целевого сбора, который должен был пойти на развитие туристической инфраструктуры, собранный налог рискует раствориться в общем котле.

О том, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Петербурге закончится, едва успев начаться, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников 11 июля. «С 2025 года <...> курортный сбор будет преобразован в туристический налог», — написал он. Это не прихоть петербургских чиновников, а воля федеральных властей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ утвердила Госдума 10 июля. 12 июля закон подписал президент Владимир Путин.



Что изменится для туристов Курортный сбор, который начали взимать в Петербурге с 1 апреля, платят сами туристы. Гостиницы выступают посредниками, которые передают собранные средства городу.

Сумма сбора составляет 100 рублей за полные сутки с человека. За неуплату постояльцам грозят штрафы от 500 до 2 000 рублей. Но некоторые категории гостей, в том числе участники СВО, инвалиды, многодетные семьи — освобождены от уплаты.

Плательщиками туристического налога, согласно поправкам в Налоговый кодекс, будут компании и ИП, оказывающие гостиничные услуги. В 2025 году размер платежа не должен превышать 1% от оборота, в 2026-м — не более 2%, в 2027-м — не более 3%, в 2028 — не более 4%, а в 2029 — не более 5%. Также власти города смогут вводить дифференцированные ставки с учетом сезонности и категории отеля. Например, процент сбора может быть больше в пятизвездочных гостиницах, а в трехзвездочных меньше. Налог с размещения льготных категорий граждан взиматься не будет. Власти города смогут дополнить перечень исключений, приведенный в федеральном законе. «Фонтанка» направила запрос в комитет по развитию туризма о планах по ставке туристического налога.



Сколько получит город По словам Алексея Корабельникова, с 1 апреля гости петербургских отелей заплатили 207,5 млн рублей курортного сбора. Более трети этой суммы, 72,5 млн рублей — только за июнь. Если бы у нас уже действовал не дифференцированный туристический налог на уровне 1%, то, исходя из данных Петростата об объеме гостиничных услуг за 5 месяцев 2024 года (10,8 млрд рублей), в январе-мае по нему удалось бы собрать около 108 млн рублей. То есть даже меньше, чем сейчас за апрель-май.



Правда, в поправках в Налоговый кодекс указывается, что минимальная сумма налога составит 100 рублей в сутки с гостя: то есть бюджетные отели все равно не будут платить меньше, чем сейчас. А вот люксовые — будут существенно больше.



В минус для бюджета может сыграть тот факт, что туристический налог будут платить только классифицированные средства размещения. А вот курортный сбор платят также неклассифицированные, рассказывала на заседании городского правительства врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. Таких, по ее словам, сейчас около 400. Классифицированных отелей в Петербурге — около 1 100.

Поступления от туристического налога, как и от курортного сбора, пойдут в бюджет Петербурга. Но если средства курортного сбора должны были тратиться на развитие городской туристской инфраструктуры, то туристический налог поступит в общий котел бюджета и эти деньги не будут иметь целевой окраски. В целом окрашивание любых доходов в бюджете — это вещь виртуальная, но можно взять за принцип — сколько собрали с туристов, столько же потратили на фасады в центре города, к примеру.



Чего опасаются отели Если сейчас гостиницы лишь передают городу собранные с постояльцев деньги, то с 2025 года они будут платить из своего кармана.

По мнению вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, которого цитирует «Вестник АТОР», ставка турналога в 5% в 2029 году оставит многие отели за пределами рентабельности и фактически лишит большинство из них возможности модернизации номерного фонда и обновления инфраструктуры. «Это приведет к очередному повышению цен на гостиничные услуги, потому что бизнес все дополнительные расходы перекладывает на конечного потребителя», — считает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.



У участников рынка есть еще одно опасение. Сейчас контроль за уплатой курортного сбора лежит на комитете по развитию туризма, он же назначает штрафы тем, кто нарушил сроки или предоставил неверную информацию. Туристический налог отели будут перечислять Федеральной налоговой службе. И здесь в случае разночтений могут наступить куда более серьезные последствия. «Одно дело курортный сбор, который не попадает под юрисдикцию налоговой системы, а другое — налоговые дела, где ошибок не может быть. Нарушать налоговое законодательство — несравнимо по последствиям», — комментирует менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов.

Отели ждут разъяснений, как будет рассчитываться туристический налог и как обмениваться данными с ФНС для подтверждения корректности суммы. «По факту неизвестно, как это будет контролироваться, как будет вестись отчетность, от чего будет зависеть сумма», — комментирует Ксения Большакова, руководитель службы приема и размещения отеля «Сокрома». Например, необходимы разъяснения, что попадает в понятие «услуги по предоставлению мест для временного проживания», которые определяют налоговую базу, — только плата за номер, или вся выручка гостиницы, включая питание и другие услуги, отмечает Юнис Теймурханлы.



Но бизнес надеется, что обмен данными с налоговой будет более простым, чем сейчас со Смольным по курортному сбору. «По-прежнему есть куча ошибок, которые не могут исправить. Например, отчетность за июнь мы сдали и оплатили вовремя, а в АИС («Курортный сбор Санкт-Петербурга» — Прим.ред.) не отразилось. На словах нам говорят, что все видят, но в программе написано, что мы должники», — рассказывает Ксения Большакова.



Создание информационной системы для администрирования курортного сбора обошлось Смольному в 39,9 млн рублей. Кроме того, для администрирования в комитете по развитию туризма введены 9 временных ставок для контрольно-надзорной деятельности. В Смольном считают, что реестр плательщиков курортного сбора дал дополнительные инструменты для мониторинга гостиничной отрасли. «Все средства размещения, которые сдают в аренду жилье туристам, со временем войдут в реестр», — ранее отмечала Нана Гвичия.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»