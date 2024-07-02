Власти Петербурга рассказали, сколько город заработал на курортном сборе

С момента введения курортного сбора в бюджет Петербурга поступило более 130 млн рублей. Об этом в ходе заседания городского правительства рассказала врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. По ее словам, эти средства целевым образом будут направлены на улучшение объектов туристической инфраструктуры.

Сбор платят как классифицированные, так и не классифицированные отели и гостиницы, заявила Нана Гвичия. «Около 400 юрлиц, которые не входят в список классифицированных средств размещения, присутствуют в реестре по уплате курортного сбора», — отметила она. Введение курортного сбора, по мнению врио главы комитета, даст дополнительные возможности для мониторинга гостиничной отрасли. Все средства размещения, которые сдают в аренду жилье туристам, со временем войдут в реестр, отметила она.