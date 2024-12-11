«35 минут мы выбираем какую-то…» Подростки обнесли вейп-шоп в Калининском районе

Полиция задержала троих подростков, подозреваемых в краже товара из вейп-шопа на Кушелевской дороге. Об этом 11 декабря стало известно «Фонтанке».

Сообщение о том, что из магазина вынесли продукцию на сумму чуть больше 13 тысяч рублей, поступило правоохранителям вечером 9 декабря. Судя по видео, молодые люди пропускали настоящих покупателей и делали вид, что выбирают себе товар. Одному из них удалось стащить с полки товар, после чего он покинул своих товарищей. «35 минут мы выбираем какую-то [фигню]», — произнес один из подростков. В какой-то момент оставшиеся молодые люди сделали вид, что их заинтересовал товар на самой верхней полке. Пока продавец тянулась за ним, нападавшие схватили то, что лежало за прилавком и убежали.

Источник: «Фонтанка.ру»

На следующий день сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Среди них — 17-летний молодой человек, который нигде не учится и не работает, а также двое учащихся местной школы, 15 и 14 лет.

Возбуждено уголовное дело о групповом грабеже. В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 15-летний подросток, ученик 9 класса, был помещен в изолятор временного содержания.