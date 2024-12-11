Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

зап.

 760мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Как срубить елку
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «35 минут мы выбираем какую-то…» Подростки обнесли вейп-шоп в Калининском районе

«35 минут мы выбираем какую-то…» Подростки обнесли вейп-шоп в Калининском районе

838
3 комментария

Полиция задержала троих подростков, подозреваемых в краже товара из вейп-шопа на Кушелевской дороге. Об этом 11 декабря стало известно «Фонтанке».

Сообщение о том, что из магазина вынесли продукцию на сумму чуть больше 13 тысяч рублей, поступило правоохранителям вечером 9 декабря. Судя по видео, молодые люди пропускали настоящих покупателей и делали вид, что выбирают себе товар. Одному из них удалось стащить с полки товар, после чего он покинул своих товарищей. «35 минут мы выбираем какую-то [фигню]», — произнес один из подростков. В какой-то момент оставшиеся молодые люди сделали вид, что их заинтересовал товар на самой верхней полке. Пока продавец тянулась за ним, нападавшие схватили то, что лежало за прилавком и убежали.

Источник:

На следующий день сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Среди них — 17-летний молодой человек, который нигде не учится и не работает, а также двое учащихся местной школы, 15 и 14 лет.

Возбуждено уголовное дело о групповом грабеже. В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, 15-летний подросток, ученик 9 класса, был помещен в изолятор временного содержания.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Cashmare
12 минут
35 минут они выбирали своё будущее. отличный выбор
BobCat2
2 минуты
Такое ощущение, что скоро дети и ветераны станут главными героями криминальных сводок... Видимо потому, что и тем и другим рассказывают, что они самые важные и защищаемые социальные группы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12