Экс-директора ЧЭМК приговорили к условному сроку за связь со школьницами

Бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 72-летнего Павла Ходоровского 11 декабря осудили по делу о сексуальных связях со школьницами. Он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает 74.RU .

Павла Ходоровского обвиняли в развратных действиях, совершенных группой лиц, за что предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Также ему вменяли получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего (до 4 лет лишения свободы) и незаконное изготовление и распространение порноматериалов (до 6 лет тюремного заключения). Уголовное дело рассматривал в закрытом режиме председатель Калининского суда Михаил Новоселов.