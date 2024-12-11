Экс-директора ЧЭМК приговорили к условному сроку за связь со школьницами

Бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 72-летнего Павла Ходоровского 11 декабря осудили по делу о сексуальных связях со школьницами. Он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает 74.RU.
Павла Ходоровского обвиняли в развратных действиях, совершенных группой лиц, за что предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Также ему вменяли получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего (до 4 лет лишения свободы) и незаконное изготовление и распространение порноматериалов (до 6 лет тюремного заключения). Уголовное дело рассматривал в закрытом режиме председатель Калининского суда Михаил Новоселов.
Бывший директор ЧЭМК полностью признал свою вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он обязан предоставить информацию о других преступлениях.
Напомним, Павла Ходоровского задержали 11 июня. «В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили в региональном СК.
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