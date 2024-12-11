Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

с-з.

 760мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Как срубить елку
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Экс-директора ЧЭМК приговорили к условному сроку за связь со школьницами

Экс-директора ЧЭМК приговорили к условному сроку за связь со школьницами

1 834
7 комментариев

Павла Ходоровского задержали летом и поначалу отправили под стражу

Источник:

Бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 72-летнего Павла Ходоровского 11 декабря осудили по делу о сексуальных связях со школьницами. Он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает 74.RU.

Источник:

Павла Ходоровского обвиняли в развратных действиях, совершенных группой лиц, за что предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Также ему вменяли получение сексуальных услуг от несовершеннолетнего (до 4 лет лишения свободы) и незаконное изготовление и распространение порноматериалов (до 6 лет тюремного заключения). Уголовное дело рассматривал в закрытом режиме председатель Калининского суда Михаил Новоселов.

Бывший директор ЧЭМК полностью признал свою вину и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он обязан предоставить информацию о других преступлениях.

Напомним, Павла Ходоровского задержали 11 июня. «В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили в региональном СК.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
282905187
28 минут
Педофила? Условно?!!! Российский суд, самый гуманный суд в мире.
В д. Гадюкино - дожди.
45 минут
Какая гуманность.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12