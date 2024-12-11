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Общество Под Новый год. Гергиев 31 декабря будет дирижировать балетом «Щелкунчик» в Большом театре

Под Новый год. Гергиев 31 декабря будет дирижировать балетом «Щелкунчик» в Большом театре

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13 комментариев

Художественный руководитель Мариинского театра и глава Большого театра Валерий Гергиев 31 декабря впервые будет дирижировать балетом «Щелкунчик» в Большом. Об этом 11 декабря сообщается в официальном telegram-канале театра.

Отмечается, что речь идет о представлении, назначенном на 12 часов в последний день декабря.

«Легендарный балет П. И. Чайковского „Щелкунчик“ впервые будет показан на Исторической сцене Большого в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева», — уточнили в театре.

Партию Щелкунчика-принца во время утреннего балета исполнит Даниил Потапцев, партию Мари — Елизавета Кокорева.

Трансляцию представления покажут в эфире Первого канала, а также в ряде российских кинотеатров.

В начале декабря мы сообщали о стоимости билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Для кого-то она составляет 1 250 рублей, а для кого-то начинается от 5 тысяч. Подробнее читайте здесь.

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Комментарии
13
Панкихой
1 час
А чего не в Пальмире?
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Штаны у него не лопнут - всеми театрами руководить ?
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