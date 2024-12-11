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Город Всё ещё тепло, но уже неприятно. Как на погоду Петербурга повлияет фронтальный раздел

Всё ещё тепло, но уже неприятно. Как на погоду Петербурга повлияет фронтальный раздел

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1 комментарий
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В Петербурге по-прежнему плюсовая температура, но дискомфорта добавит порывистый ветер.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 декабря в городе облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

Сегодня по территории региона с севера на юг пройдёт холодный фронтальный раздел. Однако на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду ограничится усилением северных ветров и понижением температуры, а вероятность осадков будет невелика, за исключение восточной части области, где кратковременный снег вполне возможен. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Порывистый ветер сохранится и завтра. Местами небольшой снег, температура воздуха в течение суток -1…-3 градуса. В ночь на пятницу возможно до минус 7. На дорогах местами гололедица.

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Комментарии
1
Гость
12 минут
в ночь на пятницу невесело
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