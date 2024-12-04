Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

сев.

 774мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Ехал на работу, а оказался в военкомате. В метро Петербурга устроили облаву на призывников

Ехал на работу, а оказался в военкомате. В метро Петербурга устроили облаву на призывников

33 192
210 комментариев

Меньше месяца остается до конца осеннего призыва, и этим утром представители военкомата при поддержке Росгвардии и полиции заглянули в метро. О проходящей облаве 4 декабря рассказал «Фонтанке» читатель Михаил, который вместо работы в итоге оказался в кабинете военкомата.

События развернулись в половине восьмого утра на станции метро «Новочеркасская», где сотрудники полиции и Росгвардии останавливали молодых людей. «Оснований для проверки не называют. Если у молодого человека не было отсрочки от призыва и он был прописан в Красногвардейском районе, его передавали сотрудникам военкомата», — рассказал Михаил, с которым это и произошло.

Мужчину сопроводили к пустому автобусу СПб ГУП «Пассажиравтотранс», водитель блокировал двери и якобы утверждал: «Вас задержала полиция». «Сотрудники полиции не предъявляли документов о доставлении и объясняли свои действия тем, что „идет призыв“. Меня пересадили из автобуса в машину Росгвардии и отвезли в военкомат», — сообщил собеседник «Фонтанки».

Источник:

По словам Михаила, его проводили «под руки» прямо до кабинета старшего помощника военного комиссара по правовой работе. Мужчину отпустили с повесткой, но изначально, по его словам, хотели составить протокол об административном правонарушении за неполучение заказного письма с повесткой. Михаил заявил о намерении написать жалобу на действия сотрудников.

На момент, когда мужчину отпустили из военкомата, операция по поиску призывников продолжалась, говорит Михаил.

«Проводится плановый рейд по поиску уклонистов от службы в Вооруженных силах Российской Федерации по призыву в рамках осенней призывной кампании», — прокомментировали в пресс-службе Красногвардейского района.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Призыв-2024 Облава Рейд Метро
Лайк
LIKE58
Смех
HAPPY23
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY120
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
213
282132293
2 часа
Ещё в 1996 году было обещано, что вся армия переходит на контрактную основу в 2000 году. Пора бы властям выполнять свои обещания. Путин же преемник Ельцина
alexadmin
2 часа
Нужно изучать инструкцию по аварийному открыванию дверей...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20