Ехал на работу, а оказался в военкомате. В метро Петербурга устроили облаву на призывников

Меньше месяца остается до конца осеннего призыва, и этим утром представители военкомата при поддержке Росгвардии и полиции заглянули в метро. О проходящей облаве 4 декабря рассказал «Фонтанке» читатель Михаил, который вместо работы в итоге оказался в кабинете военкомата.

События развернулись в половине восьмого утра на станции метро «Новочеркасская», где сотрудники полиции и Росгвардии останавливали молодых людей. «Оснований для проверки не называют. Если у молодого человека не было отсрочки от призыва и он был прописан в Красногвардейском районе, его передавали сотрудникам военкомата», — рассказал Михаил, с которым это и произошло.

Мужчину сопроводили к пустому автобусу СПб ГУП «Пассажиравтотранс», водитель блокировал двери и якобы утверждал: «Вас задержала полиция». «Сотрудники полиции не предъявляли документов о доставлении и объясняли свои действия тем, что „идет призыв“. Меня пересадили из автобуса в машину Росгвардии и отвезли в военкомат», — сообщил собеседник «Фонтанки».

Источник: читатель «Фонтанки»







По словам Михаила, его проводили «под руки» прямо до кабинета старшего помощника военного комиссара по правовой работе. Мужчину отпустили с повесткой, но изначально, по его словам, хотели составить протокол об административном правонарушении за неполучение заказного письма с повесткой. Михаил заявил о намерении написать жалобу на действия сотрудников.

На момент, когда мужчину отпустили из военкомата, операция по поиску призывников продолжалась, говорит Михаил.

«Проводится плановый рейд по поиску уклонистов от службы в Вооруженных силах Российской Федерации по призыву в рамках осенней призывной кампании», — прокомментировали в пресс-службе Красногвардейского района.