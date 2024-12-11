Возобновилась продажа билетов из Москвы в Дамаск

Коммерческая сирийская авиакомпания Cham Wings возобновила продажу билетов на рейсы из Москвы в Дамаск и обратно. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Продажа билетов возобновилась, но, уточнил представитель, окончательное решение о возобновлении полетов «остается за авиационными властями страны». В настоящее время продаются билеты на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря и в обратном направлении — на 19 декабря.

Время полета между двумя городами составляет 5 часов 15 минут, стоимость билета эконом-класса из Дамаска в Шереметьево — около 77,5 тысяч рублей. Из Москвы в Дамаск — 44,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дамаска не работает ориентировочно до вечера 18 декабря.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».

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