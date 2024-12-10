«Главное, что народ счастлив». Что думает о свержении Башара Асада уроженка Сирии

Источник: Hussein Malla/AP/TASS







Восьмого декабря стало понятно, что жизнь в Сирии изменилась навсегда. Президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. В стране начался «транзит власти». С политической стороной вопроса все более-менее понятно (Сирию, вероятно, ждет хаос и новый виток конфликта). Но на что надеются и чего опасаются простые жители республики?

Асия живет в столице Сирии с самого рождения. К 23 годам девушка успела окончить школу в Дамаске, а сейчас завершает 4-й курс университета в родном городе. Тем не менее пока учебу сирийки поставили на паузу в связи с комендантским часом, введенным из-за нестабильной обстановки в стране. «Фонтанка» поговорила с Асией о приходе сирийской оппозиции к власти и состоянии людей на фоне происходящих событий.

Как отмечает сирийка, для людей не было удивительным свержение режима Башара Асада, потому что борьба с экс-президентом была запущена еще 13 лет назад.

«Революция началась в 2011 году, правда тогда половину восставших поубивали, остальная половина либо успела убежать, уехать из страны, либо стала заключенными. И тогда оппозиция осталась в Идлибе — городе рядом с Турцией. Там постоянно шли бои между сирийской армией и оппозицией», — делится Асия.

Несмотря на постоянные столкновения, под конец 2024-го борьба с правительством набрала новые обороты, и в конце ноября оппозиция захватила город Алеппо, а потом Хаму.

«Они (оппозиция — Прим. ред.) до этого пытались осуществить революцию, захватить Сирию, но эти попытки всегда проваливались, ничего не удавалось. И когда они захватили полностью город Алеппо, а потом пришли в Хаму, у народа эйфория была. Проснулась надежда, что все удастся. <…> Когда они начали идти на Дамаск, люди были счастливы», — отмечает наша собеседница.

Как объясняет Асия, бывший президент Сирии сам довел народ до такой реакции, когда люди начали воспринимать революцию как нечто желанное. По словам девушки, местные были готовы на все, потому что понимали, что хуже, чем с Асадом, все равно не будет. Помимо того, что местные жители выступали против Башара Асада, со временем их ряды также начали пополнять военнослужащие.

«Все до такой степени дошло, что армия отказывалась воевать. Там тоже обычные сирийцы, и у них не было никакого желания проливать свою кровь ради (в этом месте сирийка крепко выругалась в адрес Башара Асада. — Прим. ред.). Многие из армии сбегали, уходили к себе домой, некоторые офицеры сами отпускали своих солдат», — объясняет Асия.

Между тем в СМИ по-разному описывают сирийскую оппозицию, поэтому мы решили узнать у собеседницы, кто именно, по ее мнению, стоит за этим движением. Как отмечает уроженка Дамаска, оппозиционеры представляют народ и его интересы. Хотя изначально распространялась неоднозначная информация о восставших, сейчас у сирийцев складывается более-менее общее впечатление об оппозиции.

«Сначала боялись, что это будут радикальные исламисты, но народ сразу успокоили. Так как Сирия — это многонациональная страна и в Сирии очень много религий помимо ислама, уже был выпущен закон о том, что никто не имеет права диктовать сирийцам ограничения, например в отношении одежды. Были слухи, что могут заставить носить хиджаб, девочки не смогут продолжать учебу в школе, запретят ходить в университеты, но это сразу опровергли. Оппозиция поддерживает демократию и личный выбор каждого», — утверждает девушка.

Помимо этого, Асия отмечает, что оппозиция намерена укрепить экономику страны — увеличить зарплаты для граждан, а также улучшить курс сирийской лиры. Хотя в открытых источниках не удалось найти подтверждения этой информации.

«Здесь все на нуле. Зарплату дают в пределах 10 долларов в месяц. При этом цены европейские. Поэтому основная масса людей живет в нищете. Хотят увеличить зарплату и улучшить курс сирийской лиры, так как сейчас один доллар стоит 13 тысяч лир. Хотят в течение года опустить его до 5 тысяч лир, а в течение двух лет — до одной тысячи лир», — утверждает уроженка Дамаска.

Несмотря на уже строящиеся планы, в настоящее время в Сирии все еще сохраняется напряженная обстановка. В некоторых городах наблюдаются перебои с электроснабжением, сохраняется комендантский час, пока на улицах продолжают стрелять из оружия. Во время телефонного разговора были слышны звуки выстрелов.

«Сейчас работу всех университетов временно приостановили в связи с обстановкой в стране, так как еще небезопасно. <…> Объявили комендантский час, потому что еще до того, как армия оппозиционеров дошла до Дамаска, столицу сдали. То есть армия просто покинула Дамаск и, покидая город, оставила оружие на улице — автоматы, пистолеты. Их подобрал обычный сброд, который начал стрелять во все стороны, грабить, мародерствовать. У них просто голову снесло, что якобы можно все делать», — делится собеседница.

При этом Асия отмечает, что ситуация в Дамаске постепенно стабилизируется, так как армия оппозиционеров начала наводить порядок и отбирать оружие у сирийцев.

«Говорят, что вышел приказ, запрещающий стрелять на улице, иначе запрут в тюрьме на месяц. Вроде сейчас за ними (стреляющими. — Прим. ред.) бегают. Если кто-то стреляет, то сразу за ним приезжают, забирают оружие, иногда отпускают, говорят: „Ребят, мы не хотим вам делать зло, мы не хотим плохо к вам относиться, просто не надо стрелять“», — объясняет девушка.

Пока одни сирийцы сидят по домам, соблюдая комендантский час, другие — выходят из заточения на волю.

«В выходные обнаружили, что, оказывается, под Дамаском есть огромная колония. Под Дамаском имеется в виду не в пригороде, а в прямом смысле под Дамаском — под землей. Там огромная тюрьма, о которой никто не знал, в которой мучили людей самым безобразным, самым бесчеловечным образом. Сейчас вроде освобождают оттуда заключенных, они рассказывают свои истории, они настолько душераздирающие… В общем — не для слабонервных», — поясняет собеседница.

Речь идет о тюрьме «Сайедная», которую на протяжении десятилетий использовали для содержания десятков тысяч людей, недовольных сирийским правительством. По словам Асии, в колонию отправляли неугодных для власти граждан. Иногда в тюрьму якобы попадали религиозные люди за то, что молились, — некоторых убивали в мечетях.

«Пока еще ничего непонятно на сто процентов, — добавляет Асия. — Но думаю, скоро все уладится. Главное, что народ счастлив».

Разговаривала Ксения Киндеева, «Фонтанка.ру»