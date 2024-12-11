Суд в Красноярске арестовал водителя, катавшего двух девушек на тюбинге

Суд в Красноярске арестовал 27-летнего водителя, чьи действия привели к гибели одной девушки и травмам у другой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 11 декабря.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 декабря. Две девушки, 17 и 20 лет, катались по дорогам на ватрушке, привязанной к «Хонде» арестованного. На повороте их вынесло влево и девушки попали под колеса встречного автомобиля. Одна из них погибла, другая получила серьезные травмы.

«Расследование продолжается», — отмечает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Известно, что погибшая — 17-летняя девушка. В момент столкновения она жестко ударилась о встречный автомобиль и скончалась на месте. Нарушения скоростного режима у второго водителя не было. «Фонтанка» публиковала видео трагедии.