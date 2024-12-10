Жительница Красноярска разбилась на ватрушке, привязанной к машине. Смертельный удар попал на видео

В Красноярске девушка погибла, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, сидевшая рядом с ней подруга — в больнице. Ватрушку с девушками сбил встречный транспорт, видео столкновения опубликовали в пресс-службе МВД Красноярского края 10 декабря.

Источник: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Трагедия произошла накануне вечером. По предварительной информации, 17-летняя и 20-летняя девушки катались на тюбинге, привязанном тросом к «Хонде», которой управлял 27-летний мужчина. Судя по кадрам, на повороте подруг занесло.

«Во время движения тюбинг вылетел на полосу встречного движения и ударился о проезжающий мимо автомобиль „Тойота“», — говорится в сообщении. В результате жесткого удара подросток скончалась на месте, ее подругу госпитализировали с тяжелыми травмами.

Отмечается, что встречный транспорт ехал без нарушения скоростного режима. Оба мужчины были трезвы. К настоящему моменту водитель «Хонды» задержан, решается вопрос о его аресте. По факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено уголовное дело.

Как пишет Ngs24.ru, за рулем «Тойоты» находился водитель красноярской прокуратуры. Он не пострадал.