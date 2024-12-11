Солист Мариинского театра Абдразаков стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета

Министр культуры РФ Ольга Любимова назначила оперного певца и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова руководителем Севастопольского театра оперы и балета. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Абдразаков в своих соцсетях.

«Я очень благодарен за доверие и приложу все усилия, чтобы театр, строительство которого идет полным ходом в таком уникальном месте, встал в ряд с самыми известными площадками мира!» — заявил оперный певец в ответ на назначение.

Абдразаков подчеркивает, что, несмотря на новую должность, он не намерен завершать свою сольную деятельность. В роли художественного руководителя театра он сосредоточится на разработке творческого плана, формировании коллектива и составлении репертуара, чтобы к открытию нового комплекса удалось обеспечить полноценную афишу.

Ильдар Абдразаков является заслуженным артистом России, лауреатом Государственной премии РФ, а также солистом Большого и Мариинского театров. Помимо этого, он не раз становился лауреатом российских и международных премий в области культуры и искусства. C 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой в Петербурге. В настоящее время также является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.