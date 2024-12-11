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Общество Солист Мариинского театра Абдразаков стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета

Солист Мариинского театра Абдразаков стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета

1 414
3 комментария

Министр культуры РФ Ольга Любимова назначила оперного певца и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова руководителем Севастопольского театра оперы и балета. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Абдразаков в своих соцсетях.

«Я очень благодарен за доверие и приложу все усилия, чтобы театр, строительство которого идет полным ходом в таком уникальном месте, встал в ряд с самыми известными площадками мира!» — заявил оперный певец в ответ на назначение.

Абдразаков подчеркивает, что, несмотря на новую должность, он не намерен завершать свою сольную деятельность. В роли художественного руководителя театра он сосредоточится на разработке творческого плана, формировании коллектива и составлении репертуара, чтобы к открытию нового комплекса удалось обеспечить полноценную афишу.

На пост директора театра оперный певец уже предложил кандидатуру Анны Касаткиной.

«Уверен, ее успешный опыт руководства Приморской сценой Мариинского театра, а также наша совместная работа над проектами моего фонда обеспечит твердый фундамент новой команды», — отметил Абдразаков.

С новой должностью оперного певца успели поздравить губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач», — написала Любимова.

Ильдар Абдразаков является заслуженным артистом России, лауреатом Государственной премии РФ, а также солистом Большого и Мариинского театров. Помимо этого, он не раз становился лауреатом российских и международных премий в области культуры и искусства. C 2015 года руководит Международной академией музыки Елены Образцовой в Петербурге. В настоящее время также является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

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Оперный певец Мариинский театр Театры Севастополь
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Комментарии
3
264044681
39 минут
Кто ж у нас петь будет? У него такой приятный тембр :(
282694747
18 минут
Он хорошо подумал?
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