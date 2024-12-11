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Спорт Город СКА возвращается на «СКА Арену», купленные билеты в Ледовый больше недействительны

СКА возвращается на «СКА Арену», купленные билеты в Ледовый больше недействительны

6 653
13 комментариев

Хоккейный клуб СКА объявил о переезде. Как сообщили 11 декабря в пресс-службе команды, с 17 декабря армейцы снова будут проводить домашние матчи на новой «СКА Арене».

Билеты, купленные на матчи 17, 19 и 21 декабря в Ледовом дворце, будут недействительны. Средства за эти билеты автоматически вернутся на карту, с которой была произведена покупка на сайте tickets.ska.ru.

Для билетов, приобретенных в кассах или магазинах Hockey Club, возврат нужно оформить самостоятельно по месту покупки.

Если билеты были куплены через KASSIR.RU или «Яндекс. Афишу», возврат также произойдет автоматически.

Для посещения матчей на «СКА Арене» нужно приобрести новые билеты. Продажи стартуют в ближайшее время, и клуб объявит об этом дополнительно.

Сезонные абонементы остаются действительными. Подробная информация для абонементных держателей будет опубликована в отдельной рассылке и посте.

Напомним, что общая стоимость законтрактованных работ по строительству «СКА Арены» превысила 80 млрд рублей. Ранее стоимость строительства оценивалась 60 млрд.

В последний раз СКА играл на «СКА Арене» 25 марта. В июне там произошло возгорание, и сезон-2024/25 команда начала в Ледовом дворце. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг говорил, что арена не готова принять хоккейные матчи высокого уровня. На днях он заявил, что работники «СКА Арены» устранили более 70 замечаний.

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Комментарии
14
BadRobot
20 минут
80 миллиардов и арена не готова принять игры высокого уровня! Надо еще 180 млрд видимо, кому-то в карман!
Гость
1 час
А что мешает просто доиграть три матча в Ледовом, на которые уже проданы билеты?
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